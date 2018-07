«Pido jugar mucho y bien y que el equipo aguante la exigencia» Quique Rivero, que admite que «ahora mismo la plantilla es corta», está de acuerdo con la idea del entrenador: «El Racing tiene que ser dominador» MARCOS MENOCAL Santander Sábado, 14 julio 2018, 08:19

A Quique Rivero le llegara en los próximos días un nuevo compañero, Richie Kitoko, y a la vez 'competidor' por un puesto en el centro del campo. Era de esperar después de la marcha de Borja Granero y del cambio de rumbo en la dirección deportiva. «Sabemos que tiene que llegar más gente porque la primera plantilla ahora mismo es corta. Estamos preparados para ello», manifiesta el propio futbolista. El cántabro se muestra tranquilo sobre los rumores que durante las vacaciones apuntaban a que podía ser uno de los futbolistas que abandonasen el club: «La rumorología es la rumorología. Yo en ningún momento me he visto fuera. Vine aquí para seguir, para estar tiempo aquí y para conseguir lo que me propuse y en ningún momento pensaba en salir. En mi cabeza nunca estaba algo que no fuera quedarme».

Rivero, que el año pasado tuvo luces y sombras en su rendimiento, pide «aprender de los errores y que lo sucedido sirva para mejorar y saber que no es el camino». A su juicio, para ascender, «hay que hacer las cosas mucho mejor que el año pasado». «En lo personal -añade el centrocampista- quiero jugar mucho, jugar bien y ayudar al equipo y en lo colectivo, que seamos un equipo sólido, dominador y que esté arriba. Que sepa aguantar la exigencia».

Presentación de las nuevas equipaciones El próximo martes, día 17 de julio, se presentarán la nuevas equipaciones del Racing para la temporada 2018-2019. El club tiene previsto abrir las puertas de los Campos de Sport con entrada gratuita a los aficionados desde las 18.00 horas para que puedan descubrir los nuevos diseños que la firma deportiva Hummel ha elaborado para el primer equipo y todas sus secciones inferiores. El acto se amenizará con actividades lúdicas a cargo de los miembros de la Academia, así como por la actuación de Javier Pereda 'Perediña'. A partir de las 19.00 horas, algunos de los futbolistas del primer equipo ejercerán de modelos.

Después de su paso por varios equipos con objetivos ambiciosos como el Cartagena o el Tenerife, Rivero inicide en que «cuando vinimos los que estamos aquí y cuando vengan los de fuera saben a lo que vienen, saben de la exigencia de este club y no tiene que asustar». El cántabro sí que adelanta que las ideas del entrenador, Iván Ania, le gustan: «Ha comentado que podemos usar los sistemas 4-4-2 o 4-2-3-1; un buen equipo que quiera estar arriba debe manejar varios. También ha dicho que quiere que sea dominador y que presione arriba. Estoy de acuerdo en ello y esperamos que lo podamos conseguir lo antes posible».

Y para finalizar, Rivero echa por tierra esa teoría que apunta a que en el grupo II es más complicado jugar al fútbol: «Una cosa que escucho mucho sobre si hay que adaptarse al grupo... Nosotros jugamos 19 partidos en El Sardinero, en el mejor campo de la categoría».

Soberón renueva tres años

El canterano Mario Soberón pasará a formar parte de pleno derecho del primer equipo después de cerrarse su renovación para los próximos tres años con el Racing. El delantero, después de once años como racinguista, ocupará una de las fichas sub 23, puesto que apenas tiene 21 años.