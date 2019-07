Racing «En el Racing he encontrado la felicidad» Nico Hidalgo controla el balón en su presentación como jugador del Racing. / Celedonio Chuti Molina destaca que el centrocampista motrileño «ha perdido dinero» y «no ha escuchado» otras ofertas más que la del Racing | El granadino Nico Hidalgo, ya fichado por los verdiblancos, señala que «lo que quería era estar aquí» MARCO GARCÍA VIDART Santander Miércoles, 31 julio 2019, 07:28

La palabra, curiosa y más propia de otros espectáculos, sonó en la sala de prensa. «Representación», señaló Víctor Alonso, el director general del Racing. Pero no en relación a una función de algo. Si no a una presentación repetida. Al Racing ha vuelto un viejo conocido. Antes cedido, y ahora ya como jugador verdiblanco de pleno derecho. Nico Hidalgo (Motril, Granada, 30 de abril de 1992) tendrá por siempre ese acento andaluz, pero su corazón va camino de ser más santanderino que las playas de El Sardinero, el Paseo de Pereda o la península de La Magdalena. En un mundo como el del fútbol en el que hace mucho tiempo que la palabra 'dinero' manda sobre todo lo demás, el motrileño ha escogido otros valores. La amistad, el compromiso, el buen ambiente... Y sobre todo, el más importante en la vida de una persona. «En Santander he encontrado la felicidad».

El granadino jugó la pasada temporada en el Racing. Y su rendimiento fue soberbio. El único 'pero' es que Nico estaba cedido por el Cádiz. Así que el 30 de junio el motrileño tuvo que regresar a la tacita de plata. Pero su cabeza no perdió el norte. Santander, el Racing y Cantabria le habían ganado para siempre. Y en el Racing habían quedado tan contentos con el rendimiento del centrocampista que querían volver a contar con él para este regreso a la Segunda División.

Así las cosas, la negociación con el Cádiz sólo podía abocar al regreso del motrileño. El pasado día 26, Nico se convertía oficialmente en nuevo jugador del Racing para las dos próximas temporadas. Aunque un día antes ya había estado con sus compañeros -vestido de calle en el banquillo- para presenciar el encuentro ante el Cayón en Sarón. Este pasado sábado, con el número 18 a la espalda, salió en la segunda parte en el encuentro de Medina de Rioseco ante el Real Valladolid.

Por todo eso, ayer tocaba esa 'representación'. El volver a presentar de forma oficial a un viejo amigo. «Me gustaría resaltar que si ha habido un futbolista que se ha empeñado en jugar en el Racing ese ha sido Nico Hidalgo», afirmaba Víctor Alonso, para agradecer «el esfuerzo y el interés» del jugador motrileño.

Todo se ha resuelto en muy poco tiempo. «Tras terminar la Liga y saber que el Racing quería contar conmigo, le dije a mi representante que quería venir aquí. Por eso la negociación ha sido bastante rápida», afirma el protagonista de esta historia de cariño hacia Santander y el Racing. Como jugador del Cádiz tuvo que regresar allí, pero con la intención de que «íbamos a hacer todo lo posible por las dos partes por estar aquí. Y aquí estoy, que es lo que quería». A buen seguro que hay varios motivos para que el ya centrocampista verdiblanco pusiese todo su empeño en regresar a las filas del Racing en esta temporada. Pero se centró en uno. El único importante. «¿Por qué este interés? Hay varios requisitos. Pero lo más importante es la felicidad. Aquí la encontré. Me he sentido querido aquí».

Hombre de palabra

Chuti Molina, el director deportivo de los verdiblancos, estaba también en esa 'representación' del futbolista motrileño. Y añadió un dato más al regreso de Nico al Racing. «Esto el racinguismo lo tiene que saber. Hay pocos jugadores que pierdan dinero. Y Nico lo ha hecho. El dio su palabra y la ha mantenido. No ha escuchado otras ofertas que no hayan sido la del Racing».

En esta temporada y la próxima, la banda derecha del ataque del Racing verá las carreras y el buen hacer de un granadino que no ha parado hasta fichar por el club verdiblanco. Una temporada, la pasada, le bastó para encontrar la felicidad en un equipo, el Racing, y en una ciudad, Santander, para anteponer eso a todo lo demás. Eso, y el nivel futbolístico del propio Nico Hidalgo, augura que su relación con la capital cántabra va a ser para muchos años.