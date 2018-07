El Racing presenta a Enzo Lombardo y Aitor Buñuel Enzo Lombardo, ya con la camiseta del Racing. / Javier Cotera La puesta de largo ante los medios ha llegado hoy pese a que ambos saben ya lo que es jugar en los Campos de Sport LEILA BENSGHAIYAR Jueves, 19 julio 2018, 17:49

Ya saben lo que es defender el escudo del Racing, jugar en los Campos de Sport y sentir el empuje de la afición verdiblanca. Sin embargo Enzo Lombardo y Aitor Buñuel no habían sido presentados de manera oficial hasta esta mañana. El director deportivo Chuti Molina y el director general, Víctor Alonso, acompañaron a los jugadores para su puesta de largo ante los medios después de que ambos disputasen ayer el partido amistoso ante el Alavés, donde tanto Lombardo, que lleva ya unos diez días entrenando con el club, como Buñuel, que saltó al césped prácticamente nada más llegar a Santander, dejaron buenas sensaciones.

«Es un lujo tener a Aitor Buñuel con nosotros. Sé que ha tenido muchas propuestas, algunas muy interesantes, pero desde el primer momento apostó por el Racing», explicó Víctor Alonso.

Buñuel, canterano del Osasuna que ocupa el lateral derecho y llegó a debutar en Primera con los navarros, explicó que le «convence mucho el proyecto» y continuó, «sé que vamos a conseguir el objetivo de llegar a Segunda División y quien sabe, quizás a largo plazo también a Primera».

Además, el navarro también comentó que «las sensaciones en el partido ante el Alavés fueron muy buenas. A pesar de ser un amistoso el estadio estaba medio lleno y la gente animando, es un plus y un reflejo de lo que va a ser la temporada», reflexionó.

Experiencia con La Roja

El lateral derecho fue cedido el curso pasado al filial del Valencia CF y con el cuadro che disputó 16 encuentros en el Grupo III de la división de bronce del fútbol español. Buñuel, que mide 1,73 y pesa 70 kilos, ha sido internacional con España en categorías Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 20.

Por su parte, el francés Enzo Lombardo, que llega cedido del Mallorca B y ayer se llevó buena parte de las ovaciones que se oyeron el los Capos de Sport durante el partido, comentó que se siente «bien aquí. Tanto con el equipo como con el míster» y recalcó que la tónica es «seguir así». Además, explico que está preparado para la exigencia de un equipo como el Racing, que tiene el objetivo claro de ascender. «Me gusta la presión, quiero ganar cada partido y estoy aquí para ayudar al equipo a conseguir el objetivo, que es el ascenso», explicó Lombardo, del que Víctor Alonso matizó que «apostó por nosotros a pesar de ser un jugador bastante cotizado».

El curso pasado el francés defendió la camiseta del segundo equipo mallorquinista, con el que disputó 36 encuentros y logró siete goles, y fue uno de los integrantes más destacados de la plantilla que se proclamó campeona de Tercera y jugó el play off de ascenso a la categoría de bronce. Además, Lombardo debutó con el primer equipo balear en el Grupo III de Segunda B.