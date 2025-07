El Racing, el último de la fila El conjunto cántabro, que a estas alturas ya había fichado en las últimas dos temporadas, es a día de hoy el único equipo de la categoría que no ha incorporado a ningún futbolista

El Racing es el único club de Segunda División que a día de hoy no ha realizado ninguna incorporación. Desde el pasado lunes, la plantilla, ... repleta de canteranos -once para ser exactos- entrena a las órdenes de José Alberto a la espera de la llegada de los refuerzos que apuntalen un equipo del que salieron el mes pasado nueve futbolistas, cinco de ellos al finalizar sus respectivas cesiones. Es 17 de julio, bien es cierto que aún queda mes y medio para que se cierre el mercado de fichajes, pero no es menos cierto tampoco que se han cerrado 102 incorporaciones en la categoría y que de los 22 equipos, el cántabro es el único que sigue con lo puesto.

A nadie se le escapa que la tónica habitual en Santander, en particular, pero también en el resto de clubes, suele ser esperar al último tramo para realizar los fichajes más importantes, dado que los futbolistas aguardan a una oferta mejor. Sin embargo, en las últimas temporadas esa 'costumbre' se había alterado un tanto y el año pasado, sin ir más lejos, ya estaban por aquí antes de comenzar el trabajo estival Javi Castro y Unai Vencedor y en la primera semana llegó Jon Karrikaburu. Los datos 102 fichajes se han cerrado ya en Segunda División.Todos los equipos a excepción del Racing tienen caras nuevas. 2 incorporaciones Unai Vencedor y Javi Castro, había cerrado el Racing a estas alturas el verano pasado. 18 futbolistas tiene el Racing actualmente en el primer equipo. Siguen 17 del curso pasado, además de la llegada de Yeray Cabanzón, cedido en la Ponferradina y que regresa. Para el resto de caras nuevas, Clèment Michelin, Suleiman Cámara o el regreso de Andrés Martín, hubo que esperar a la primera semana de agosto. Los últimos días se incorporó Javi Montero, que llegó falto de ritmo desde el fútbol turco, y ya con la competición en marcha fue Pablo Rodríguez el que cerró la primera ventana de fichajes. La anterior dirección deportiva, capitaneada por Mikel Martija, sí que varió esa frecuente tendencia a dejarlo todo -a veces el mercado es el que manda- para el final. En 2023, para cuando José Alberto se puso por primera vez la gorra para entrenar ya estaban buscando casa Ekain, Iván Morante y Lago Junior. El mandatario guipuzcoano fue también quien ató antes de empezar la pretemporada de 2022 a dos futbolistas que fueron claves aquel curso y que lo son a día de hoy, tanto como que ambos han sido renovados, uno de ellos hasta dos veces: Íñigo Vicente y Aritz Aldasoro. Ambos estaban en La Albericia el primer día de clase. Aquella vez, el club incorporó a trece futbolistas más que fueron llegando a medida que se consumía el periodo estival, la gran mayoría antes de que finalizase el mes de julio -para eso aún quedan casi dos semanas esta vez-. Fue el caso de Juergen Elitim (cedido de Watford), Dani Fernández, Germán Sánchez o Gerard Fernández 'Peque', que apareció por Santander con una hoja de ruta que contenía una inscripción en el filial, dada su corta edad (19 años), para luego ir entrando en los planes del primer equipo. Todos ellos llegaron en los primeros días de pretemporada, más tarde se incorporarían otros nombres como Jordi Mboula o Jorge Pombo, que le dieron lustre a la plantilla por su trayectoria y que sí llegaron al final. Este verano, en cambio, todo está tardando un poco más. Esto no quiere decir que la dirección deportiva actual, dirigida por Chema Aragón, se lo esté tomando con calma, ni mucho menos, sino que por el momento a las puertas a las que ha llamado el Racing no han abierto. Sin embargo, ahí está el Almería, que dijo adiós a las aspiraciones de subir a Primera un día antes tan solo que los cántabros y ya ha sumado a la plantilla cinco fichajes, entre ellos el exracinguista Patrick Soko. Lo mismo le ocurre al Mirandés, que aún acabó más tarde y tiene ya a cuatro nuevos futbolistas, rompiendo incluso su particular tendencia a cerrar la inmensa mayoría de los fichajes en los últimos días, como le ocurrió el año pasado cuando a una semana de empezar la Liga no tenía futbolistas ni para jugar un amistoso. Es evidente que cada verano es diferente y cada club tiene sus propias exigencias, pero es inevitable comparar la situación de sus teóricos rivales, tales como el Granada de Pacheta, que ya tiene cuatro refuerzos; el Sporting de Gijón, que ya entrena con otros cinco nuevos, o los recién descendidos Leganés y Las Palmas, con cinco fichajes cada uno. Hay otros equipos como el también caído de Primera, el Real Valladolid, que si bien ha firmado dos incorporaciones, también se encuentra en una situación incierta ya que han salido quince futbolistas de la plantilla que no pudo mantener la categoría el pasado curso. Lideran el capítulo de llegadas el Córdoba de Iván Ania, que ya ha presentado a once futbolistas, y Albacete y Huesca, que ambos han dado ropa nueva a otros nueve jugadores. El Racing tiene actualmente 18 futbolistas en el primer equipo tras la llegada de Yeray Cabanzón, además de Neco Celorio, ambos cedidos en la Ponferradina y en el Algeciras, respectivamente. La intención, salvo que Aragón y José Alberto hayan cambiado de planes, pasa por no confeccionar una plantilla muy numerosa, como ocurrió el año pasado, donde algunos futbolistas apenas contaron y estuvieran cerrando el paso a otros. Ahora bien, todo indica que habrá salidas y que algunos podrían buscar un acomodo fuera de Santander. De momento, por otro lado, once canteranos completan el plantel con pocos visos de quedarse. Demasiadas incógnitas mientras el tiempo corre.

