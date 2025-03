El racinguismo elige «creer»

En el momento decisivo de la temporada, es cuando el Racing más cariño necesita. Así lo entiende la mayor parte de la parroquia verdiblanca que, ... pese a las dudas que está dejando últimamente su equipo, elige «creer». Pide «tranquilidad» para no dar pábulo a los fantasmas de la pasada campaña en Villarreal y confianza en un equipo que ha dado motivos para merecerla. 'Que no estamos tan mal', piensan al mirar la clasificación y girar después la cabeza hacia un lado y hacia otro, dentro de esta carrera de los 'Autos Locos' en que se ha convertido la lucha por el ascenso a Primera División. Eso sí, hasta ahí llega la responsabilidad de la afición.

A partir del murete que separa la platea del terreno de juego de los Campos de Sport, la pelota está en las botas de los futbolistas, más maduros desde la decepción de La Cerámica. Las visitas a Merkatondoa; Pernía, Harry y Alí; el descenso de Albacete;la debacle de Zubieta; la peor temporada de la historia; el ridículo en plena pandemia; los bofetones de Cádiz y Barcelona B... Después de todo lo remado, como para dejarse llevar con las dudas a tres puntos del ascenso a Primera, opinan los encuestados. El estadio volverá a estar lleno el sábado para recibir al Zaragoza. Una victoria será la mejor consecuencia.

Jugador del Racing Marco Sangalli: «A nivel de ilusión es imposible superarnos»

«Yo me he visto en este tipos de situaciones y la mentalidad que debemos tener es de luchar por algo muy grande. A nivel de responsabilidad, de trabajo, de ilusión, es imposible superarnos. Llevamos todo el año trabajando por este objetivo. El año pasado nos quedamos fuera por muy poco. El grupo está muy concienciado en este sentido. Hemos aprendido de los errores anteriores. A ver si hemos madurado y somos capaces de lograr estar ahí hasta el final. El ambiente en los Campos de Sport es vital de aquí al final. No para mí, sino para muchos rivales, es el campo que más aprieta de la categoría. No tengo ninguna duda de que de aquí al final de temporada la afición va a estar enchufada y que parte de las opciones que tenga el equipo de ascenso directo o de entrar en play off, van a pasar por El Sardinero, lógicamente. Así como la primera vuelta igual nos costó algo más, ahora en la segunda, creo que estamos siendo fuertes en casa. Vamos a sufrir, porque es una categoría muy igualada y vamos a intentar aprender a disfrutar de ese sufrimiento que implica estar en la situación en la que estamos. El ambiente que se vive en el campo es inigualable».

Abonada Cristina Ubilla: «Futbolistas y afición debemos estar al máximo»

«Quedan diez partidos. Todos los jugadores tienen que salir a dar el doscientos por cien. Desde el minuto 1. No puede haber ninguna desconexión ni ningún jugador que piense que andando vamos a llegar a conseguir el ascenso a Primera División. El entrenador dijo que hay que poner al equipo más competitivo y no queda tiempo ni de descanso ni de rotaciones. Y en la grada también debemos dejarlo todo. Hay que estar al máximo para conseguir el objetivo».

Racinguista en Gales Andy Wooding: «Si dejamos de creer, no habrá posibilidad alguna»

«La situación actual del equipo refleja una realidad ya conocida por la afición: somos un conjunto cíclico. Lo hemos demostrado durante las dos últimas temporadas. Encadenamos tres victorias y parecemos imparables; luego llegan tres derrotas seguidas, con un juego pobre, y la frustración se apodera de todos. ¿Tiene esto una explicación lógica? Tal vez no. Pero lo cierto es que el progreso del Racing, tanto dentro como fuera del campo, se basa en datos sólidos. Los proyectos serios requieren tiempo y este no es una excepción. Es comprensible que la ansiedad esté presente en la grada, sobre todo después del final de la pasada campaña y del vértigo que ha supuesto la actual. La montaña rusa emocional ha sido intensa. Sin embargo, conviene no perder la perspectiva. A falta de diez jornadas, los números no engañan: mantenemos una ventaja de seis puntos sobre el séptimo clasificado. La situación, objetivamente, es buena. Pero esta Liga no da tregua. Dos jornadas pueden cambiarlo todo. El equipo tiene carencias, pero también motivos para la esperanza. El objetivo aún está al alcance. Depende de nosotros. Lo único seguro es que, si como grupo dejamos de creer, entonces no habrá posibilidad alguna. Y eso sí que sería imperdonable».

Periodista Arco FM Jesús G. Bermejo: «Es momento de restar presión al equipo y sumar»

«A falta de diez jornadas, el Racing depende, prácticamente, de sí mismo para lograr un objetivo histórico. La irregularidad es algo que también afecta al resto de rivales en la zona alta. Prácticamente ninguno de los que está arriba en la pelea llega bien. Se detecta cierta presión, cierta ansiedad en los futbolistas. Pero también en los aficionados, fruto de la voluntad que todos tenemos de ver al equipo de nuevo en Primera División. Pero es el momento de restarles presión y de sumar todos. Cuando llegaban las últimas jornadas para jugarnos una permanencia en Primera, todo el mundo iba a animar, a apretar al rival... Está claro que el equipo no es brillante ahora mismo, No pasa por encima de sus rivales, pero tan claro es esto como indiscutibles los datos. Hace no tanto se puso líder. Hay elementos para pensar que estamos igual de bien o igual de mal que el resto de los de arriba y que tenemos un factor diferencial, que es El Sardinero. El estadio ha entrado en juego durante toda la temporada y debe hacerlo en las siguientes semanas. Lo de que la afición puede jugar un papel como el futbolista numero doce es absolutamente así y más en estos momentos en los que todos los equipos transmiten dudas. Así que este sábado y el resto de encuentros en casa, hay que ir a El Sardinero a sumar, apretar, incomodar al rival, meter presión al colegiado... Para que los nuestros puedan disipar las dudas y cuando les falten fuerzas se las aportemos desde fuera».

Excapitán del Racing Jesús Merino: «Ahora debemos dar lo mejor de cada uno»

«La Segunda División es el campeonato más largo y difícil que hay, por la cantidad de equipos, y más este año, con muchos de ellos con la obligación de estar arriba. No es nada sencillo y cualquier equipo te puede ganar. Por eso es fundamental mantener la calma cuando las cosas vienen mal e intentar alargar lo máximo posible la dinámica cuando viene bien. A partir de ahora es fundamental no encadenar resultados negativos y que el equipo sea capaz de tener esa regularidad de cuando pierde y al día siguiente ganar. Tiene muchas opciones de estar lo más arriba posible. Los mismos que hoy lo ven negro, si el sábado se gana al Zaragoza lo verán mejor. Lo que no puede ser es que, teniéndolo tan, tan, tan a mano no demos hasta el último aliento. Tiempo habrá de sacar conclusiones a final de temporada. Ahora es el momento de dar lo mejor de cada uno, donde a cada uno le corresponde».

Abonada y periodista Bea Vila: «Tenemos que pensar que somos capaces de hacerlo»

«Estamos ante la mejor situación deportiva y social de los últimos años, especialmente para la gente joven, como yo, que hemos vivido más tiempo con el Racing jugando en el fútbol no profesional que en Primera o en Segunda. Aprendimos de los errores del año pasado y esta temporada es un equipo más maduro y más preparado para lo que estamos viviendo de luchar por el ascenso o por el play off y más preparado psicológicamente para la situación actual. Aunque la categoría está muy apretada, tenemos que pensar en que somos capaces de hacerlo y no centrarnos tanto en los demás, sin perderlos de vista, evidentemente. Haciéndonos fuertes en casa y luchando fuera por sumar, es posible conseguir estar en la pelea hasta la última jornada».

Expresidente APR Bernardo Colsa: «Lo que hay que hacer es estar tranquilo»

«Lo que hay que hacer es estar tranquilos. Súper tranquilos. Esto es una carrera muy larga. Queda un cuarto de competición. Hemos entrado en la recta final con opciones y dependiendo de nosotros mismos. Recuerdo los dos últimos ascensos a Primera. En el de 2002, en la jornada 30 estábamos a seis puntos del segundo y el Recreativo nos metió 1-5. A partir de ahí fueron ocho partidos sin perder. Por lo tanto, después de aquel varapalo, que fue terrible y todos estábamos hundidos, el equipo reaccionó. Yen el del 93, en la jornada 31 –eran veinte equipos y 38 jornadas– estábamos a cuatro puntos del segundo. Cuatro puntos, que eran dos victorias. Ylogramos una racha de siete partidos consecutivos que, aún así, no nos dieron para subir directos. Después se jugó la promoción contra el Español. Lo que quiero decir es que en las últimas jornadas se producen rachas en función del estado de ánimo de los equipos. Hay mucha igualdad y está todo así hasta casi la última jornada. Por eso, tienes que estar ahí. Ysolamente lo puedes conseguir con tranquilidad. No traslademos la ansiedad que tenemos los aficionados al equipo. Entiendo que la gente se vio con once puntos de ventaja y ahora te da miedo perderlo todo. No hay ninguna final todavía. El play off está bien enfocado. Por lo tanto, lo que debemos hacer es estar muy tranquilos y, desde la grada, apoyar a los jugadores. Ysi uno falla el pase, aplaudirle. Porque nosotros no somos espectadores, también somos jugadores».

Abonado y periodista Aitor Alexandre: «El equipo ha dado motivos de sobra para creer»

«Yo al Racing le veo en una situación envidiable. El calendario que le queda me parece muy positivo, porque te vas a enfrentar a todos tus rivales y lo tienes en tu mano. Si haces lo que tienes que hacer, vas a jugar en Primera División. Estoy convencido de que vamos a hacerlo. Otra cosa es lo que se empieza a palpar cada vez que hay una derrota, que no me gusta nada esa toxicidad. Quiero creer que las redes sociales son un mundo aparte y no tienen que ver mucho con la realidad. Entiendo la crítica deportiva. Hay cosas que deben mejorar. Pero la toxicidad resta. Todo el mundo tiene que creer y aportar para que así sea. Lo dijo José Alberto y coincido plenamente con él. En el momento en que un pilar del club deje de creer, no vamos a ascender. Este equipo ha dado motivos de sobra para creer. Estamos luchando por ser campeones. Algo se habrá hecho bien. Evidentemente se han hecho cosas mal, pero es que más lo hacen otros. No hay más que ver cómo está la categoría. Antes del último resultado, llevábamos cuatro partidos sin perder. Ahora mismo es el momento de los guerreros. Aquí ya importa relativamente poco el juego, lo técnico, lo táctico... Esta situación me recuerda un poco a esas permanencias imposibles de los tiempos de Nando Yosu, cuando se miraba a los ojos del jugador y el que agachaba la mirada no jugaba. Yla afición no estaba preocupada de jugar bien o mal. Sólo de apretar y apretar».

Exjugador del Racing Javi Pinillos: «La situación del Racing es magnífica»

«La situación del Racing es magnífica. Estamos deseando todos que el equipo esté peleando por algo bueno y en este momento lo está haciendo. Está compitiendo verdaderamente bien. En todas las categorías, cuando se acerca el desenlace de la competición, todos los partidos son complicadísimos y fue una lástima que el otro día no se ganara en Miranda de Ebro. Hay que confiar en esta plantilla, en este cuerpo técnico y apoyarles hasta el final. El año pasado se hizo una buena temporada y no se pudo, pero esta vez yo creo que las cosas se están haciendo muy bien, así que hay que confiar en el equipo y apoyarlo en todo momento».