Santi Franco, durante sudebut el sábado ante elCeuta. Juanjo Santamaría
Santi Franco

De repente: «Santi, al prao»

Un debut ·

Cómo empezar el verano en el Barquereño y debutar en el fútbol profesional sin que acabe. Un chico de casa empeñado en ser futbolista

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Terminar la primavera en Tercera RFEF y debutar en Segunda sin que asome aún el otoño no resulta sencillo. No es nada habitual. Incluso para ... Santi Franco (Santander, 18 de abril de 2004) puede haber resultado sorprendente. Para él, el que más. «Santi, ven». Fue poco más de un minuto, pero aquellas palabras no dejan de sonar para siempre cuando eres futbolista. Santi hace cuatro días era uno de esos chavales que se cuelan por las tardes en El Castañar para pegarle a la pelota. Antes bastaban un par de jerseys para plantarse en cualquier bocacalle de San Vicente, pero ahora juegan a lo grande. Tienen locos a la gente del Barquereño, que siempre que puede hace la vista gorda.

