La Roma estudia llevarse a Jeremy

Ya tardaban en salir nombres alrededor de la figura de Jeremy. Era difícil tapar al Pichichi de Segunda División pese a que, protagonista como es ... en este arranque liguero, no se pasee por los medios de comunicación. No es el único que tiene el nombre del delantero apuntado en su agenda, pero sí el primero que ha dado pasos hacia delante: la Roma.

El club italiano, tal y como dice el periodista Matteo Moretto en el diario deportivo Marca, ya se ha incluso reunido con la familia del futbolista camargués para expresarles su interés por el canterano verdiblanco.

El Racing disfruta ahora de la tremenda explosión del delantero, que acumula siete tantos en doce jornadas ligueras. Sin embargo, el club verdiblanco se encuentra en una situación de desventaja con respecto a la situación del jugador. Con un contrato que expira el 30 de junio de 2027 y aún con ficha del filial, el salario del futbolista está muy lejos de su rendimiento actual y es uno de los más bajos de la plantilla. Y, aunque desde las oficinas de los Campos de Sport aseguran que la cláusula de rescisión no es pequeña, probablemente no sea prohibitiva para una entidad del potencial económico de la Roma.

Para sentarse a negociar una hipotética renovación, el primero que debe aceptar es el futbolista, que empieza a ver como clubes de mayor potencial llaman a su puerta. Claro, más allá de lo económico, el mayor argumento que podría tener el Racing para convencerle sería un ascenso a Primera División al final de la presente temporada.

La situación de Jeremy ha cambiado por completo en apenas unos meses. En la última jornada del mercado de verano, aún era una opción su cesión al Ceuta, apenas unos días después de anotar su primer tanto en el fútbol profesional -precisamente ante el equipo caballa-. Sin embargo, las opciones que manejaba el director deportivo, Chema Aragón, para el ataque, como el uruguayo Gonzalo Petit, que finalmente firmó por el Mirandés, o el franco-portugués, Migouel Alfarela, que se marchó del Legia de Varsovia polaco al Aris de Salónica griego tras un traspaso de unos 700.000 euros, no cuajaron. Llegados a cierto punto, el máximo responsable deportivo del club decidió que la mejor opción era que Jeremy se mantuviese en la plantilla. Y, acertó de pleno, vistos los resultados.

A base de goles y también de todo lo que aporta al equipo durante los partidos, el camargués ha conseguido desbancar de la titularidad a un futbolista como Asier Villalibre, que ha anotado seis tantos, y le va a poner las cosas muy difíciles a un Juan Carlos Arana que, hasta este pasado verano era el nueve indiscutible del Racing. Mientras tanto, a Jeremy ya empiezan a llamarle a la puerta, porque sus goles no pasan desapercibidos.