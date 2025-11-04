El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sebastián Ceria, Jeremy y Manolo Higuera. Daniel Pedriza

La Roma estudia llevarse a Jeremy

El club italiano se ha reunido con la familia del delantero racinguista, atraído por su explosión goleadora en Segunda División

Sergio Herrero

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Ya tardaban en salir nombres alrededor de la figura de Jeremy. Era difícil tapar al Pichichi de Segunda División pese a que, protagonista como es ... en este arranque liguero, no se pasee por los medios de comunicación. No es el único que tiene el nombre del delantero apuntado en su agenda, pero sí el primero que ha dado pasos hacia delante: la Roma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

