Saúl García, aún con la camiseta del Racing.
Fútbol | Racing

Saúl, al Racing de Ferrol

El lateral, agente libre tras rescindir como verdiblanco, se incorpora al club gallego en la última jornada de mercado

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:04

Apenas semana y media después de rescindir su contrato con el Racing (le quedaba una temporada más), Saúl García se ha comprometido este lunes por ... la mañana, nada más iniciarse la última jornada del mercado de verano, con el Racing de Ferrol, con lo que el de Vioño jugará la próxima temporada en primera RFEF y compartirá vestuario con quien ha sido su compañero durante las tres últimas temporadas: un Miquel Parera que ya en pleno verano se comprometió con los ferrolanos, en su caso tras terminar contrato.

