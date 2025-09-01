Saúl, al Racing de Ferrol

Apenas semana y media después de rescindir su contrato con el Racing (le quedaba una temporada más), Saúl García se ha comprometido este lunes por ... la mañana, nada más iniciarse la última jornada del mercado de verano, con el Racing de Ferrol, con lo que el de Vioño jugará la próxima temporada en primera RFEF y compartirá vestuario con quien ha sido su compañero durante las tres últimas temporadas: un Miquel Parera que ya en pleno verano se comprometió con los ferrolanos, en su caso tras terminar contrato.

Saúl, que se incorpora por lo tanto como agente libre, «se pondrá hoy mismo a las órdenes de Pablo López para empezar su puesta a punto», según ha anunciado oficialmente el club gallego, que tiene como objetivo el regreso a Segunda División.

El cántabro inicia así a los 31 años una nueva etapa de una dilatada carrera en la que ha pasado por numerosos clubes en Primera, Segunda, Segunda B y, ahora Primera RFEF, entre ellos el Racing en dos etapas: en sus inicios como futbolista y la de tres años que acaba de finalizar.