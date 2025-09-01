El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Asier Villalibre festeja su gol ante el Ceuta. Juanjo Santamaría

Villalibre, el rey del primer toque

Cuatro goles, con la derecha, la izquierda, de cabeza y en carrera, convierten al Búfalo en Pichichi de Segunda y en la sensación de este inicio de Liga. Cedido por el Alavés, el Racing tiene una opción de compra

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Asier Villalibre ya es –a falta de que los partidos de hoy, lunes, den por concluida la tercera jornada– el máximo anotador de la categoría ... de plata con cuatro goles, por delante de su compañero Andrés Martín y del albacetista Agus Medina. Lo ha conseguido a pesar de no ser el lanzador de penaltis verdiblanco y de jugar solo media hora más el añadido en el segundo partido, precisamente frente al Albacete.

