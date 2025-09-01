Chema Aragón se examina

El sábado, después de la victoria ante el Ceuta y la celebración sobre el terreno de juego, Manolo Higuera, José Alberto López, Chema Aragón ySebastiánCeria ... hablaban sobre el césped sintético del área técnica. Volvieron a hacerlo tras la rueda de prensa de JAL, que no tenía cara de haber garado tres partidos seguidos. El día se iba a cerrar sin fichajes, como ya daban por hecho en un sábado con partido de Liga, pero el director deportivo sabe que le queda tarea por hacer y el entrenador no oculta que ve aún incompleta la plantilla. El míster no es un buen actor. Durante la pretemporada atendió, tras los partidos amistosos, a la prensa y mientras pedía paciencia no podía disimular una sonrisa de esas que dicen de todo sin decir ni mu. Las tres victorias consecutivas han inyectado puntos y autoestima, pero ante una competición de 42 jornadas y un objetivo tan ambicioso lo que se admite, al menos la sospecha, es que puede ser poco.

«No quiero llegar al último día con tres o cuatro fichajes por hacer», decía Aragón durante la presentación del penúltimo, Peio Canales. Ha conseguido el objetivo a medias. Desde entonces ha logrado cerrar la cesión –otra– de Pablo Ramón, el central que parecía imprescindible para tener suficiente profundidad de banquillo. Pero le restan dos futbolistas «del centro del campo en adelante», según sus propias palabras y, de ser posible, un mediocentro que no oblique a Peio Canales a ejercer esta función, como ha sido necesario en las dos últimas jornadas.

El modo de trabajar de Aragón es el de hacerlo en silencio. Y sabe moverse en situaciones de última hora, como demostró innumerables veces cuando dirigía los destinos deportivos del Mirandés. Uno de los nombres que se ha vinculado alRacing es el de Selim Amallah. El belga-marroquí futbolista del Real Valladolid, está en la línea de salida y es una de las opciones de mercado para reforzar el mediocentro. Su perfil ofensivo y con buen pie encaja en la hoja de ruta de Aragón, pero como tantos que se ha guardado el director deportivo para el juicio final de un lunes, ni mucho menos al sol. Todo lo contrario.

De cara a este último día de mercado, Aragón tiene muchos nombres en la lista, algunos incluidos en un plan A para el que tendrá que rivalizar con otros equipos punteros del fútbol español, y otros en un plan B que se activará a medida que los primeros deseos se vayan al traste. Por el camino se quedaron Víctor Moreno, que estuvo cerca de recalar en Santander a principio de verano, y Oier Zarraga, que finalmente no ha salido del Udinese.

Cesiones

A día de hoy o, lo que lo mismo, a unas horas para que agite la bandera de cuadros, una de las operaciones más avanzadas es la de Ali Houary, canterano del Elche, que el Racing persigue también como cedido y que en esta temporada recién comenzada ha llegado a debutar incluso con el primer equipo en la máxima categoría (antes había jugado un solo partido con la primera plantilla). Las conversaciones estaban ayer avanzadas, pero no es la única opción que maneja el club y todo está a expensas de cómo se cierre el mercado. Houary le dio que sí al Racing y el Elche ve con buenos ojos que a sus veinte años se forme en un equipo con ambición de ascenso.Sin embargo, esta en 'standby'. Su llegada a Santander es un asunto que estará hoy en la mesa de Aragón, pero depende de lo que ocurra a su alrededor para que cristalice.

El caso de Houary es el de otros tantos que durante estas semanas han estado dentro y fuera. Esto es el mercado y más cuando se trata de un equipo de la zona alta de la clasificación que buscan incorporaciones sin traspasos y en la gran mayoría a través de la modalidad de cesión.

Los traspasos de Juan Carlos Arana y Andrés Martín, las renovaciones a la alza de Jokin Ezkieta, Íñigo Vicente y Aritz Aldasoro, las mejoras de contrato de chavales como Mario García y las ampliaciones de compromiso del entrenador, José Alberto, que se llevaron a cabo a lo largo de un año y medio son operaciones que han exigido un gran esfuerzo económico. Es obvio que todo lo que ha pasado a su alrededor, con taquillas por encima de lo esperado, campañas de marketing muy positivas y una venta feroz de cualquier cosa que tuviera apariencia racinguista ha proporcionado un saldo en caja para aplaudir, pero la directiva quiere cautela económica. Puede que hoy, ante las circunstancias, finalmente a Aragón le permitan sacar la chequera, pero no apunta a ello, y aun así todo es ya un poco más difícil.

Alternativas y polivalencia

Con solo estas horas de margen, el Racing no puede arriesgarse a no tener alternativas si su primera opción no prospera. En eso habrá trabajado Aragón; ese es su cometido, y deben llegar tres refuerzos.O al menos dos. Otro asunto es que finalmente, por apurar tanto sean los que se deseaba. No sería la primera vez que el despacho de los Campos de Sport apaga la luz el 31 de agosto a las 00.01 horas. Tampoco será la última. Que el racinguismo esté pendiente hasta última hora no será la noticia, pero sí puede serlo, y pésima, que al final lo esté para nada. Aragón lo sabe, y más aún Manolo Higuera, que conoce la plaza, lo que tiene la plantilla e intuye lo que necesita para lo que ya no se puede esquivar: el objetivo del ascenso.

El equipo titular está más o menos consolidado, pero existen poco recambios en caso de bajas. De hecho, Peio Canales, mediapunta como demarcacion natural, ha tenido que actuar como mediocentro, lo que ha obligado a trasladar la posición de Íñigo Vicente. Todo por la lesión de Maguette Gueye y el estado de forma de Íñigo Sainz-Maza, aún recuperando el tono competitivo tras su rotura de ligamento.

Así, el club necesita un mediocentro que permita que Canales, desde julio una de las prioridades de Chema Aragón, pueda actuar de enganche. Esta es una de las tareas pendientes que el Racing tiene hasta la medianoche para resolver. La otra alternativa es que dado que José Alberto también baraja que en determinados partidos su equipo salte al campo de inicio con un sistema de tres centrales y dos carrileros, el puesto de enganche queda un poco en el aire. Sin embargo, sería una temeridad pensar en que no hacen falta ciertas alternativas por el mero hecho de que el dibujo sea uno u otro. A pesar de que en algunos partidos o situaciones de juego el mediapunta puede no existir –JAL también maneja el 4-4-2–, es una posición que se debe reforzar.

La otra urgencia, dos futbolistas de ataque que puedan incluso actuar como eventuales delanteros.El 'nueve' está bien cubierto con Asier Villalibre y Juan Carlos Arana, pero cualquier eventualidad deja la plantilla sin recambio. Una función que el año pasado cumplía Ekain y para la que ahora la única alternativa es otro mediapunta: Jeremy. Esta es otra de las maniobras que puede acarrear un efecto dominó. Jeremy está retenido a la espera tambien de lo que ocurra hoy. Es el único efectivo del que dispone José Alberto ante las ausencias de la poca poblada delantera. En otras palabras, si llega alguien que pueda actuar como delantero en un momento dado, el hispano-ecuatoriano pondrá rumbo a un nuevo destino. En Ceuta le esperan con los brazos abiertos, como bien dijo su entrenador José Juan Romero, el sábado tras perder en los Campos de Sport, entre bromas y no bromas. Si no llega nadie, Jeremy se quedará de retén.

Salidas de última hora

Sin embargo, la reincorporación de Arana y las eventuales llegadas le pueden limitar mucho las opciones. El Ceuta ya ha solicitado formalmente su cesión y tanto el Racing como el futbolista deben tomar hoy una decisión sobre su futuro a corto plazo, ya sea en Santander o abandonando temporalmente, siempre con una cesión de ida y vuelta, los Campos de Sport.

No se buscan necesariamente delanteros centro puros, y sí futbolistas que puedan actuar en banda y mediapunta. Su presencia está condicionada a lo que pueda llegar. El deseo de la dirección deportiva es que lo que venga pueda hacer la competencia al que se prevé, si todo discurre conforme a los deseos verdiblancos, sea el tridente que actúe por detrás del delantero: Andrés Martín, Peio Canales e Íñigo Vicente. Para eso José Alberto debería recuperar ese esquema que ahora ha tuneado un tanto. Precisamente esta es la función que puede cumplir, de llegar a Santander, Houary, aunque tenga un perfil también muy acuciado de futbolista de banda por la velocidad que tiene.

Las necesarias altas condicionan que en este último día de mercado pueda haber también alguna salida. El joven Suli Camara, al que le restan tres años de contrato, no ha jugado un solo minuto en estos tres primeros partidos, pero con una plantilla tan justa José Alberto López no puede permitirse perder ni un solo efectivo más. A día de hoy, el club baraja la salida de este futbolista, que no ha pedido salir pese a que sabe que no se cuenta él. Ahora bien si esto ocurre habrá que llegar a un acuerdo ya que el jugador tiene contrato en vigor hasta final de temporada.