El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Chema Aragón, director deportivo del Racing. Javier Cotera

Chema Aragón se examina

El director deportivo afronta el final de su primer mercado en el Racing con incorporaciones pendientes en el centro del campo y en ataque

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:13

El sábado, después de la victoria ante el Ceuta y la celebración sobre el terreno de juego, Manolo Higuera, José Alberto López, Chema Aragón ySebastiánCeria ... hablaban sobre el césped sintético del área técnica. Volvieron a hacerlo tras la rueda de prensa de JAL, que no tenía cara de haber garado tres partidos seguidos. El día se iba a cerrar sin fichajes, como ya daban por hecho en un sábado con partido de Liga, pero el director deportivo sabe que le queda tarea por hacer y el entrenador no oculta que ve aún incompleta la plantilla. El míster no es un buen actor. Durante la pretemporada atendió, tras los partidos amistosos, a la prensa y mientras pedía paciencia no podía disimular una sonrisa de esas que dicen de todo sin decir ni mu. Las tres victorias consecutivas han inyectado puntos y autoestima, pero ante una competición de 42 jornadas y un objetivo tan ambicioso lo que se admite, al menos la sospecha, es que puede ser poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  2. 2 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  3. 3

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  4. 4

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  5. 5

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  6. 6

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  7. 7

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  8. 8

    El nuevo radar de Saltacaballo, a punto de empezar a multar
  9. 9

    Los municipios admiten mayor presión turística pero no masificación generalizada
  10. 10

    «Torrelavega sube en población y empleo, y la actividad económica está remontando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Chema Aragón se examina

Chema Aragón se examina