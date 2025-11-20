El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juanjo González, como primer entrenador, dirige al Racing en un partido contra el Atlético de Madrid, en El Sardinero en la temporada 2011-2012. Javier Cotera

El segundo de la Roja, forjado en La Albericia

Juanjo González, mano derecha de Luis de la Fuente en la selección española, estuvo en el banquillo verdiblanco como ayudante de Juan Ramón López Muñiz en Europa y fue primer entrenador del equipo en la campaña 2011-2012

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

Luis de la Fuente tiene una mano derecha en el banquillo. Cercano, sosegado y experto. Un segundo con el que celebrar los triunfos, y sobre ... todo, analizar las derrotas -aunque hace tiempo de la última- y aspectos a mejorar. Responde al nombre de Juanjo González Argüelles (Gijón, 9 de octubre de 1973), míster y exportero de fútbol. Un clásico en el banquillo de Sporting a caballo entre los noventa y los 2000, recambio de un mito como Ablanedo y otros como Valencia, pero que como técnico se forjó en La Albericia; en el Racing anterior a la travesía del desierto.

