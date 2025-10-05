El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto, este domingo durante el partido ante el Málaga.

José Alberto, este domingo durante el partido ante el Málaga. Daniel Pedriza

José Alberto

«Nos vamos contentos por la victoria y por dejar la portería a cero»

El técnico verdiblanco destaca el oficio de su equipo en la victoria ante el Málaga

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:26

Comenta

santander. «Hemos concedido poco y hemos sabido defender mejor en la segunda parte. Nos vamos contentos por la victoria y por la portería a cero», ... reflexionaba José Alberto López en sus primera valoración del partido en la sala de prensa de los Campos de Sport. Dijo más cosas y destacó más aspectos, pero realmente lo que más le convenció fue que su equipo supiera, de una vez por todas, hacerse fuerte en labores defensivas. En otras palabras, que no le resultó noticia anotar tres goles y sí que Ezkieta no recibiera ningún tanto, algo que no ocurría desde hace seis meses.

eldiariomontanes «Nos vamos contentos por la victoria y por dejar la portería a cero»