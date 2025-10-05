santander. «Hemos concedido poco y hemos sabido defender mejor en la segunda parte. Nos vamos contentos por la victoria y por la portería a cero», ... reflexionaba José Alberto López en sus primera valoración del partido en la sala de prensa de los Campos de Sport. Dijo más cosas y destacó más aspectos, pero realmente lo que más le convenció fue que su equipo supiera, de una vez por todas, hacerse fuerte en labores defensivas. En otras palabras, que no le resultó noticia anotar tres goles y sí que Ezkieta no recibiera ningún tanto, algo que no ocurría desde hace seis meses.

Al míster le gustaron otros momentos, como «la aportación de los que han entrado desde el banquillo», que en líneas generales surtió efecto. Sin embargo, incidió en que buena parte del éxito del triunfo recayó en lo poco que su equipo concedió y en que supo maniatar al Málaga para que no le hiciera daño. «Hemos estado mejor que en otras ocasiones; en la primera parte hay dos disparos exteriores y en la segunda un pase atrás y la parada de Jokin Ezkieta, que tiene mucho mérito, pero nada más». Ese poco peligro que los andaluces, a juicio de JAL, generaron en el área racinguista se juntó con que los suyos, «sin estar fluidos y sin tener buenas sensaciones con el balón sí que fueron capaces de generar ocasiones de gol bastante claras». Esa combinación le dio los tres puntos a un Racing más equilibrado que «otras ocasiones».

Adelantó para lo que está porvenir que «las dinámicas en esta categoría son importantísimas y romper con las malas cuanto antes es clave». «Cuando no se puede ganar es importante empatar», dijo una vez más echando mano de una de sus frases recurrentes. El míster quiso poner en valor el puntuar y sumar siempre por encima de todo y señaló que «en los días malos hay que agarrarse al campo para competir y sumar, y en los buenos, ir con toro para ganar tal y como lo ha hecho el equipo de manera sensacional».

Al entrenador del Racing se le preguntó por la novedad en la pareja de centrales, con Pablo Ramón y Facu, en busca de para la sangría goleadora. «Están bien, y por eso han jugado de inicio; han trabajo bien y han hecho un buen partido», dijo sin entrar en detalles.

El planteamiento de partido, añadió el técnico, se basó en tener calma porque «sabíamos que iba a ser un partido a noventa minutos y había que saber competir bien cuando el rival te somete». Con esto aprendido, José Alberto admitió que «la idea era estar concentrado, no cometer errores porque en cualquier momento podemos marcar. Somos un equipo que podemos hacer eso». Bingo. Salió a la perfección y los goles llegaron cuando tuvieron que llegar.

Marcó Andrés Martín Jeremy, Villalibre... Pero José Alberto no solo estaba contento por ellos, sino más bien por «el equipo y por haber jugado un partido mas maduro, completo e intenso y poder dejar la puerta a cero». En cuanto a los goles marcados, para José Alberto «los números ofensivos están al alcance de pocos, pero a nivel defensivo debemos ser más equilibrados y ser un equipo que no conceda mucho».

Finalmente, decantarse por Jeremy o Villalibre simplemente depende de «que cada uno tiene sus características; el partido iba a estar abierto, al principio y más propio para Villalibre, Jeremy, lo hemos visto, con espacios reducidos es determinante y nos ha salido bien».