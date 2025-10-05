El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tan bello como una portería a cero

Ver 20 fotos
Fotos: Daniel Pedriza

Tan bello como una portería a cero

Dieciséis partidos después ·

El Racing vence a un Málaga que se quedó con uno menos por la justa expulsión del exverdiblanco Montero y logra, al fin, marcharse sin encajar

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:50

A ese piropo italiano tan futbolístico como certero de 'sei bella come un gol al 90' –eres bella como un gol en el 90–, el ... Racing ayer le dio una vuelta. La Gradona sacó en la previa un tifo con la imagen de John Marston, protagonista del videojuego 'Red Dead Redemption'. El equipo de José Alberto, en defensa, era desde hace tiempo como alguno de los pistoleros del juego. Un coladero. Un queso gruyere. La última vez que el equipo cántabro no encajó en partido oficial fue el 29 de marzo, contra el Zaragoza. Dieciséis jornadas después, logró dejar a Ezkieta tranquilo. Con ayuda, eso sí, de un central exracinguista que salió por la puerta de atrás de los Campos de Sport. La expulsión de Montero allanó el camino. Los tres goles a favor estuvieron bien, pero ese círculo perfecto en el videomarcador junto al escudo del Málaga... Alguno le hacía fotos, porque no se lo creía. Porque se había olvidado como era. Tan bello como una portería a cero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El árbitro se llama Marta
  2. 2

    La Cantabria vacía... de bares
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  5. 5

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  6. 6

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  7. 7

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  8. 8

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  9. 9 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  10. 10

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tan bello como una portería a cero