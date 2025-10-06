La tribuna de gol

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Calzada, Aitor Alexandre y Bernardo Colsa analizan el Racing-Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:12

Juan Calzada

Helenio Herrera decía que jugaba mejor con diez que con once, pero siempre salía con once, por si acaso. La expulsión de Montero, justa y ... merecida, fue el punto de inflexión para un Racing que pasó del oscuro casi negro, de no generar, de perder el balón, de pasar apuros, al brillo de ese Racing capaz de marcar, dominar y sacar mucho partido a los jugadores diferenciales que nos mantienen arriba desde hace tres temporadas. Para los que minimizan el triunfo: no siempre se gana contra diez y nuestra experiencia lo certifica. Portería a cero después de mucho tiempo, tres goles válidos y dos anulados por milímetros. Esa es la noticia ¿Contra diez? Sí, pero porque Andrés se iba hacia el gol como un cohete y porque el Racing fue un buen equipo en el segundo tiempo gracias, entre otras cosas, a los cambios de José Alberto.

