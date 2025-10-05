«Ha costado que llegase la portería a cero» «Es importante haberlo conseguido, porque es frustrante recibir goles, pero no nos podemos desviar del camino», afirma Jokin Ezkieta tras la victoria contra el Málaga

Sergio Herrero Santander Domingo, 5 de octubre 2025, 22:52

«Ha costado que llegase la portería a cero», casi suspiraba el portero del Racing, Jokin Ezkieta, al término del partido. No es para menos, después de dieciséis partidos encajando goles. Para el navarro, «ha sido una victoria contundente. De equipo. Hemos sabido sufrir en los momentos difíciles», así que en el vestuario están «contentos».

Además, el arquero se acordó de su homólogo Raúl Ramírez. «Siempre hay una razón para ganar y hoy era importante hacer un homenaje a Raúl. Estas desgracias te hacen pensar y a mí me toca de cerca, porque el chico era portero. Ha sido muy emocionante. Que quede un buen recuerdo del día de hoy. Y a seguir porque esto sigue y el finde que viene tenemos otro partido importante», dijo.

Haber dejado la portería inmaculada por fin «es importante», porque a nadie se le escapa que «es frustrante recibir goles, pero no nos podemos desviar del camino. Tenemos que analizar por qué entran cuando entran y por qué no entran cuando no entran. Habrá días que no te lo merezcas y hagas portería a cero», comentó, antes de agregar que «lo que hacemos es seguir trabajando, seguir mejorando e intentar ser un equipo solvente y conceder menos, porque arriba tenemos mucha dinamita y el no encajar siempre nos va a acercar a ganar».

Para Ezkieta, «en general, creo que el equipo ha estado muy bien. En la primera parte no hemos estado muy cómodos, pero hemos esperado nuestras oportunidades y en la segunda parte las hemos aprovechado».

Lo que no quiere ni oír el portero navarro es lo referente a la clasificación. «Queda mucho, no voy a descubrir nada de la Segunda División. No queremos hablar del liderato, sino de ver un mejor Racing la semana que viene, porque ahora mismo es anecdótico. Veremos en la jornada 42 dónde estamos», zanjó.

En cuanto a la expulsión de Montero, Ezkieta valoró que es «una acción desafortunada para él. A mí me había parecido bastante dura y creo que el árbitro ha acertado. No creo que haya mucha polémica. Con uno menos, hemos aprendido a tener esa calma que quiza otros años no teníamos. Es importante también dar esos pasos como equipo y saber aprovechar tus oportunidades» en un partido que «podía haber sido incluso más abultado».

