El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jeremy celebra su tanto.

Ver 20 fotos
Jeremy celebra su tanto. Daniel Pedriza
Diario de un sufringuista

La teoría del caos

El Racing vuelve a demostrar que el orden no es lo suyo: su juego florece en el descontrol, donde acaba aflorando de la creatividad de sus estrellas

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Minuto ocho de la reanudación, ya con uno más. En un córner a favor, Maguette Gueye se coloca delante del portero, aprovechando la altura para ... hacerle pantalla. Sin embargo, por allí aparece Sangalli, que un poco autoritario envía al senegalés a la frontal. «¡Que esto me toca hacerlo a mí», parece decirle Marco, «¿es que no te has enterado?». Y el centrocampista se dirige al borde del área refunfuñando: «pero ¿cómo va a ponerse a estorbar Sangalli, que tiene tarjeta?», parece pensar Maguette. Por si fuera poco, aparece Pablo Ramón, a corregirle la posición: un poquito más lejos, al rechace. «¿Y cómo no voy a rematar yo, si soy el más alto?». A veces la estrategia puede estar reñida con la lógica, pero por lo general suele ocurrir lo mismo que ayer en ese córner: tanta preparación, para sacarla regulín y luego acabar corriendo hacia atrás, en lo que pudo haber sido un contragolpe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El árbitro se llama Marta
  2. 2

    La Cantabria vacía... de bares
  3. 3

    Cañadío repite podio en el Campeonato de España de Tortilla por quinto año consecutivo
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    Los directores de hotel piden medidas reales para la desestacionalización y una promoción efectiva
  6. 6

    La planta de Ramales consigue las primeras ventas de salmón en cautividad de España
  7. 7

    Tan bello como una portería a cero
  8. 8

    El coraje cotidiano de la Policía Local
  9. 9

    Los trabajos de Faro Santander, centrados en el arco, afrontan el último trimestre del proyecto
  10. 10

    La UC considera que el centro de datos Altamira es «una oportunidad estratégica única»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La teoría del caos