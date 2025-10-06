El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta Huerta muestra la roja a Javi Montero ante la mirada de Mantilla y Villalibre.

Marta Huerta muestra la roja a Javi Montero ante la mirada de Mantilla y Villalibre. Daniel Pedriza

De la emoción a la alegría

Ambiente. El minuto de silencio por Raúl Ramírez, cuya familia siguió el partido desde el palco, precedió a un partido exitoso en lo deportivo, histórico en lo arbitral y de un reencuentro, el de Javi Montero, que no fue el que el andaluz hubiera deseado

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Para ser un partido más de la octava jornada de Liga en una tarde plomiza y con nada más -y nada menos- que tres puntos ... en juego, el duelo de los Campos de Sport tuvo mucho color. El gris de la tarde, el que pusieron sus protagonistas y bastante intrahistoria. Como la de Javi Montero, que regresaba a unos Campos de Sport en los que fue figura y de los que se marchó por la puerta de atrás por desavenencias con su entrenador y una actividad en redes, no suya, sino de su familia, que no sentó nada bien.

