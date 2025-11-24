Los cántabros regresan a casa con tres victorias y una derrota

Rugby | La crónica del fin de semana

Rugby | La crónica del fin de semana

El equipo del Besaya-Cormorán en La Laboral planeando la estrategia de juego.

Clara Privé Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:49

Los equipos cántabros lograron buenos resultados este fin de semana en sus respectivas competiciones. Solo el conjunto de División de Honor B sufrió una derrota, en su visita al Gaztedi Rugby Taldea en Vitoria. La goleada del Besaya-Cormorán —111 puntos ante La Calzada— fue uno de los marcadores más llamativos de la jornada.

Liga Norte - Senior Masculino Universitario - Gijón R. C. Estabilidad en el liderazgo

El Universitario continúa en lo más alto de la clasificación tras vencer al Gijón R.C. por 27-7.

El conjunto cántabro tuvo que firmar un gran esfuerzo defensivo para encarrilar el encuentro. Tras un ensayo inicial, los asturianos respondieron con iniciativa y posesión, pero sin transformar sus oportunidades. El Universitario, en cambio, aprovechó sus llegadas y abrió brecha hasta situarse 14-0.

El duelo, intenso y equilibrado entre dos equipos de la parte alta de la tabla, se resolvió gracias al orden defensivo y la eficacia del Universitario, que celebró la victoria ante su afición.

.

El Universitario recuperando un saque de touche. GSR Un jugador del universitario en una carrera donde le esperan para placar dos adversarios. GSR Los aficionados disfrutando de una tarde de rugby. GSR Un jugador entrando a chocar junto a un ruck. GSR Foto de los jugadores y el staff de El Universitario bajo palos. GSR 1 /

Liga Norte - Senior Masculino Besaya/Cormorán - La Calzada Un ascenso al tercer puesto

El Besaya-Cormorán se desplazó hasta Gijón para enfrentarse a La Calzada Rugby Club en el campo de La Laboral y se impuso con un contundente 111-0. Una jornada complicada para el equipo rival que solo pudo presentar un acta con 14 jugadores, en su mayoría novatos que todavía siguen evolucionando para potenciar su club en esta competición.

Tras esta jornada, el conjunto cántabro asciende hasta la tercera posición de la Liga Astur-Cántabra y se consolida como uno de los equipos más en forma de la competición.

El equipo del Besaya-Cormorán hablando entre ellos. Besaya-Cormorán Un jugador ejecutando una salida de melé con el balón. Besaya-Cormorán El jugador del Besaya-Cormorán, Íñigo Marabini haciendo un hand off a un oponente. Besaya-Cormorán Los jugadores del Besaya-Cormorán en el Campo de La Laboral. Besaya-Cormorán 1 /

Liga Norte - Senior Masculino Sotileza - Pilier de Grado Un triunfo sufrido

El Sotileza viajó a El Casal para medirse a Pilier de Grado, un rival situado por encima en la clasificación. El encuentro prometía dificultad y así fue, un duelo igualado y decidido por detalles.

El descanso llegó con ventaja local (19-15). Nada más comenzar la segunda parte, Pilier amplió la diferencia hasta 26 puntos, pero el Sotileza recortó distancias con un ensayo transformado siete minutos después. Finalmente, un ensayo en el minuto 56 completó la remontada y dio la victoria al conjunto cántabro por un solo punto.

Los dos equipos a punto de disputar un partido de saque de lateral. Sotileza Melé con introducción del Sotileza en un punto del encuentro. Sotileza Foto de equipo del conjunto azul y blanco. Sotileza 1 /

División de Honor B Cormorán - Gaztedi R. T. Una nueva derrota

A diferencia del resto de equipos cántabros, el Besaya-Cormorán de División de Honor B cayó derrotado en su visita al Gaztedi R.T., que se impuso por 51-20.

Los locales abrieron el marcador en el minuto 4 con un ensayo transformado (7-0). El Cormorán sumó sus primeros puntos en el minuto 9 mediante un golpe de castigo, pero no volvió a anotar hasta el 37, llegando al descanso con un claro 28-8 en contra.

En la segunda mitad, el conjunto cántabro logró dos ensayos más, aunque insuficientes para reducir la amplia ventaja obtenida por Gaztedi, que completó su marcador con dos ensayos adicionales y varios golpes de castigo aprovechando las infracciones visitantes.

El jugador del Cormorán Nicolás Servan Ochoa persiguiendo a un rival. Gaztedi R. T. El jugador Miguel Giribert disputando un balón con un oponente. Gaztedi R. T. 1 /

Otros puntos claves del fin de semana

El equipo de formación femenino del Sotileza disputó un partido amistoso–entrenamiento contra los OBB Veteranos de Cantabria en el Complejo Municipal Ruth Beitia de La Albericia.

En categorías inferiores, el Sub-14 del Cormorán se midió al UCBS en San Román en un encuentro muy igualado que terminó 12-10 a favor del conjunto cormorán.

Por otro lado, la selección cántabra cayó en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) tanto en la categoría M-16 como en la M-18.

Una jugadora del equipo en formación en una carrera con el balón escapando del contacto. Hugo Sordo Gómez Encuentro del Sub-14 Cormorán-UCBS. María Hugo Sordo Gómez Encuentro del Sub-14 Cormorán-UCBS. María 1 /

