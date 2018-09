Rugby El Independiente inicia el sexto viaje entre la élite del rugby Joaquín Domínguez lleva el balón en el partido de pretemporada que el Independiente jugó ante el Getxo, ante la mirada de Manu Mora y Aldo Conjero / Alberto Aja El Independiente comienza este domingo la temporada con una plantilla corta y con muchas caras nuevas | Hasta quince jugadores formarán por primera vez con los verdes, que confían en poder ampliar el plantel tras la llegada del Grupo Pitma como patrocinador principal MARCO GARCÍA VIDART Santander Domingo, 16 septiembre 2018, 07:26

'Cómo pasa el tiempo'. Esa frase tópica y típica suele venir a la cabeza cuando algo nos suena muy reciente. Que fue vivido con tanta intensidad que parece que fue ayer cuando ocurrió. Pero el 5 de mayo de 2013 pasó hace ya más de cinco años. Los Campos de Sport de El Sardinero transmutados por primera vez en su vida en un campo de rugby. Y un equipo, el Independiente, que certificaba ante el Alcobendas su ascenso a la División de Honor. Desde entonces, cinco temporadas entre la élite del rugby español. Y este domingo (12.00 horas, San Román), en un partido ante el Gernika empieza la sexta. Con los mimbres de casi todas las anteriores. Presupuesto más austero que la mayoría de equipos, multitud de caras nuevas... Pero la ilusión está intacta. Los verdes siempre han jugado las eliminatorias por el título de Liga. Y en tres cursos se han plantado en las semifinales. Su capitán, Mariano García, decía el viernes en estas mismas páginas que lo importante no es «traer jugadores, sino conseguir armar un equipo». Y en eso, en el Independiente, son maestros.

El Gernika, rival este domingo en San Román en el primer partido El Independiente se estrena en la División de Honor 2018-2019 en casa y ante uno de los equipos de 'su' Liga. Los verdes reciben hoy, a partir de las 12.00 horas, al Gernika. Los vizcaínos llegan a este inicio de curso con siete caras nuevas y también con un cambio en el banquillo, que estará a cargo de Nicolás Martínez. La pasada temporada, los verdes no tuvieron excesivos problemas para despachar a los vizcaínos en San Román, al derrotarles por 48-26. Otro cantar fue en la segunda vuelta, al perder en ese paraíso del barro que es el campo de Urbieta. El Independiente cayó por 15-10. Cisneros-La Vila, Barcelona-Hernani y Ordizia-Santboiana son otros de los partidos que se juegan hoy. Además, la Liga se estrena con uno de los dos derbis pucelanos que a estas alturas de curso suena de lo más extraño. El Salvador y Quesos Entrepinares se enfrentan en la mañana de hoy en el Pepe Rojo. La primera jornada comenzó ayer, con el Alcobendas ganando in extremis por 23-25 al debutante Universidad de Burgos.

La siempre fiel grada de San Román volverá a repetirse hoy las preguntas de casi siempre. 'Y el '3', ¿cómo se llama?'; '¿Y el que corre tanto por el ala?' Los pocos que conocen a tanto nuevo van propagando sus nombres y virtudes por toda la platea. Hasta quince jugadores nuevos han incorporado los verdes para su causa. Y ojalá sean bastantes más, porque a día de hoy, la plantilla está más que justa. «Ahora tenemos un 70% de lo mínimo indispensable para poder competir. Tenemos 24 jugadores, y el mínimo para competir con garantías por todo son 32 o 34». La montaña de humanidad y saber rugbístico que es Tristán 'Chucho' Mozimán volverá a ser el timón de la nave verde. «Ahora mismo tenemos equipo para competir con cualquiera. Pero siempre que no se nos lesione nadie».

La jornada Univ. Burgos-Alcobendas 23-25 Cisneros-La Vila, domingo, 12.00 h. Independiente-Gernika, domingo, 12.00 h. Ordizia-Santboiana, domingo, 12.00 h. Barcelona-Hernani, domingo, 12.30 h. El Salvador-Quesos, domingo, 12.30 h.

El problema para confeccionar la plantilla ha sido el de siempre, pero esta vez, agravado. Al siempre escaso presupuesto se unió la noticia de que Senor, el patrocinador principal las dos últimas temporadas, daba un paso a un lado. La búsqueda de otro nuevo 'sponsor' dio sus frutos y al equipo ha llegado el Grupo Pitma, el mismo que dirige los destinos del Racing. Como patrocinador principal. Aún falta conocer qué 'nombre' dará al Independiente. «Espero que con el apoyo del Grupo Pitma podamos terminar de armar la plantilla», añade el 'Chucho'.

De la quincena de novedades en la familia del Independiente hay tres que no lo son tanto. Y, por razones sentimentales, son las más especiales de todas. Los cántabros Manuel Mora y Daniel Mañero y el nacionalizado español ya hace tiempo Ignacio Contardi vuelven a casa. Mañero, tras una campaña en el Cisneros en la que aprovechó para terminar sus estudios en Madrid. 'Manu' Mora, tras experiencias de lo más fructíferas en España –Quesos– y Francia; y Nacho Contardi, ya un fijo en la selección española y que regresa –jugó con los verdes en la temporada 2013-2014– también de un paso por Francia en los últimos años. «Contardi sí puede ser uno de los elementos diferenciadores del equipo. Y además viene muy motivado. A Mañero y Mora les veo totalmente diferentes. Mucho más maduros y comprometidos con el equipo».

Entre el presupuesto escaso y experiencias fallidas de traer jugadores con más caché que el resto –caso de Mark Jackman el año pasado–, el perfil del Independiente vuelve a ser el de siempre. «Son todos 'soldaditos'», recalca el 'Chucho'. «Trabajadores. No hay ninguna estrella que sobresalga por nombre». Si la llegada del Grupo Pitma se traduce en algo más de dinero, hasta diciembre –fecha tope para incorporar jugadores– «buscaríamos más cantidad que calidad, gente del perfil que tenemos ahora para completar esa treintena de jugadores que queremos».

Él resto de equipos de la División de Honor los estructura Mozimán en varios bloques. «Por un lado, los dos equipos de Valladolid, Quesos y El Salvador. Están al mismo nivel que otros años». El tercero en discordia volverá a ser, a priori, el Alcobendas. Pero muy cerca, el preparador argentino sitúa al Barcelona y al recién ascendido Universidad de Burgos. «En Burgos se ha hecho una apuesta muy fuerte. Tienen 25 fichajes y 35 jugadores en la plantilla. Como mínimo, les veo jugando el play off». En otro plano, Ordizia, Gernika, Santboiana... «Todos los equipos están muy fuertes». A día de hoy, Mozimán no puede ser más realista con el objetivo del Independiente en esta Liga. «Salvarnos del descenso. Si somos capaces de ampliar la plantilla, el objetivo sería entrar en los play off por el título». Junto a la Liga, está la Copa, que por segundo año consecutivo se jugará con ese formato que no puede ser más macarrónico para decidir los semifinalistas. Cuatro grupos de tres equipos y cuentan los enfrentamientos de la primera vuelta entre los tres. «Y nos ha tocado Ordizia (jugamos en casa) y El Salvador, en el Pepe Rojo). La temporada pasada nos tocó un grupo asequible y perdimos. A ver si este año damos la sorpresa».

Así las cosas, comienza este domingo el sexto viaje entre la élite del Independiente. Con guiños al pasado en forma de retornos, con las dudas de todos los años tras la llegada de muchos jugadores nuevos, con las estrecheces en lo económico de siempre... Pero también con la ilusión de las cinco temporadas precedentes. La de hacer un rugby intenso y bonito y la de no rendirse nunca por mal dadas que vengan. Y en esas cinco campañas la cosa no ha ido mal, siempre jugando por el título de Liga. A día de hoy, ese logro parece lejano. Pero el Independiente ya ha demostrado que a orgullo, hay pocos equipos que le ganen en la División de Honor.