RUGBY Un partido clave ante un rival directo J. Cotera El Aldro Energía recibe a los burgaleses del UBU Colina, uno de los equipos llamados a pelear con los cántabros por un puesto en el play off por el título MARCO GARCÍA VIDART Santander Domingo, 13 enero 2019, 11:07

Con la Liga ya en su segundo tramo, cada partido empieza a cobrar demasiada importancia. Para las seis plazas que dan derecho a jugar el play off por el título hay por el momento bastantes candidatos. En San Roman, se miden hoy (12.30 horas) dos de ellos. El Aldro Energía Independiente recibe al UBU Colina Clinic. Los cántabros son ahora sextos en la tabla y tienen en su poder el último billete que a final de curso da opción a pelear por el campeonato. Pero los burgaleses son octavos, apenas a dos puntos de los bisontes. Un triunfo hoy de los de Mozimán supondría alejar en la tabla a un rival en potencia.

Los burgaleses derrotaron a los verdes en la primera vuelta en San Amaro (39-36). Y quizá se esperaba más de ellos en esta División de Honor que esa octava plaza a estas alturas de curso. Cierto que son un recién ascendido, pero la fortísima inversión que hicieron los castellanos -se hablaba a principio de temporada de un presupuesto superior a los 400.000 euros- les colocaba en todas las quinielas para ser el cuarto en discordia e incordiar al triunvirato que forman Quesos, El Salvador y Alcobendas.

El partido, como lo fue el de la primera vuelta, se presupone parejo. Los números de ambos equipos son de lo más parecido en la clasificación, con una victoria más para los santanderinos. Y ambos conjuntos muestran generosos ataques y endebles defensas. La principal referencia ofensiva de los burgaleses es el apertura Emiliano Calle, muy eficaz a la hora de patear a palos. Entre los castellanos hay un viejo conocido de la afición de San Román. 'Juanpi' Guido milita en esta temporada en el UBU Colina Clinic.

Los de Mozimán tratarán de volver a la senda del triunfo tras la ajustadísima derrota (23-26) con la que cerraron 2018 en San Román ante el Alcobendas, uno de los 'cocos' de la Liga. La receta no será diferente a la del resto de partidos de la Liga: Intensidad en defensa, dureza en el placaje y una melé que ya planta cara a la de cualquier equipo, cuando no domina. Todo apunta a que el encuentro se decidirá en algún detalle, ya que un buen 'pack' de delanteros, una melé sólida y una touche de garantías también son la seña de identidad de los jugadores dirigidos por Álvaro González. En San Román jugarán dos iguales que luchan, además, por el mismo objetivo. El Aldro Energía no ha faltado nunca a su cita con el play off por el título, mientras que para los burgaleses, aún en su primer año en la categoría, pinta casi como una obligación jugarlo con ese presupuesto tan generoso.