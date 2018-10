La nueva Davis Toni Nadal «Es positivo que Piqué invierta en el tenis» Toni Nadal, en una foto de archivo. / AFP El tio de Rafa Nadal, pese a confesarse un admirador de «la antigua Copa Davis», cree que se trataba de algo «inviable» EFE Ibi (Alicante) Jueves, 25 octubre 2018, 17:10

Toni Nadal, ex entrenador y tío del tenista Rafael Nadal, afirmó este jueves en la localidad alicantina de Ibi que «es una buena noticia que un futbolista quiera invertir en el tenis», en alusión al barcelonista Gerard Piqué, quien invierte en una competición como la Copa Davis. El técnico balear, que ha participado como conferenciante en una jornada dedicada al empresariado ibense dentro del foro 'Ibi, la gran fábrica', reconoció a EFE que a él le gustaba la Copa Davis «como estaba antes», si bien añadió que «era inviable».

«Cuando una cosa no funciona no queda más remedio que hacer algún cambio. Si está bien no lo toques, pero si está roto hay que arreglarlo», dijo en alusión al cambio de formato propuesto por el grupo de Gerard Piqué. «No se puede hacer una competición importante sin la presencia de los mejores jugadores del mundo y cada vez era más difícil contar con ellos», añadió Toni Nadal, quien recordó que las eliminatorias siempre afectaban a alguien por las fechas o porque suponían un cambio de superficie a mitad de la temporada.

«Ya veremos después cómo funciona esta nueva Copa Davis, pero para mí es una buena noticia que un jugador de fútbol destacado quiere invertir en el tenis y quiera hacer una competición de alto nivel. Ojalá le vaya muy bien», apostilló el entrenador en alusión a Piqué.

Sobre la temporada de Rafa

El entrenador balear calificó la temporada de Rafa Nadal como «muy buena», si bien admitió que pudo ser mucho mejor de no haber sufrido problemas físicos en varios momentos. «Podía haber sido brillantísima», añadió. Toni Nadal también se refirió a las críticas que recibió su sobrino tras unas imágenes mientras colaboraba con las personas afectadas por las últimas lluvias en las Islas Baleares.

«Ya no me sorprende nada. Siempre hay gente dispuesta a criticar. Hoy en día las redes sociales le dan publicidad a todo y hay mucha gente que le gusta criticar a los demás y pocas veces se miran al espejo. Este es uno de los problemas de nuestra sociedad», señaló.

El técnico, fuera del equipo de trabajo de su sobrino desde hace un año, dijo que vivía «más tranquilo» cuando entrenaba que en su nuevo rol de conferenciante «porque hacía un trabajo que me gustaba y conocía perfectamente. A pesar de los viajes, tenía una vida bastante plácida», añadió.Toni Nadal indicó que ahora intenta ayudar con su experiencia deportiva «porque lo que ha sido bueno para Rafael en una pista de tenis se puede extrapolar al mundo de la empresa». «Al final se trata de marcarse objetivos y de intentar alcanzarlos, ya seas deportista o empresario», concluyó.