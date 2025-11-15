El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos Alcaraz

---

Auger-Aliassime

---
Finales ATP

En directo | Alcaraz - Auger-Aliassime

Icono

¡Sin duda nos espera un duelo de auténtica emoción en Turín! ¡No se lo quieran perder! ¡Les esperamos!

Icono

Es la primera vez que Aliassime supera la fase de grupos tras caer en esta ronda en 2022.

Icono

Por otro lado, el canadiense llega a estas semifinales por un camino más complicado que Alcaraz: perdió en dos sets ante Sinner, cedió un set ante Shelton y se la jugó ante Zverev en el tercer choque de la fase de grupos.

Icono

Alcaraz buscará su primera final en las ATP Finals tras caer en semifinales en 2023 y quedarse fuera en la fase de grupos en 2024.

Icono

Alcaraz llega tras ser primer de grupo y con contundencia en la fase de grupos, en la que solo cedió un set ante Fritz, y fue en el tie-breal.

Icono

Este va a ser su primer duelo en las finales ATP, aunque es el tercero que se disputará indoor tras dos duelos en 2022 y que acabaron con victoria del tenista canadiense.

Icono

Después de que Aliassime ganara en los tres primeros enfrentamientos, Alcaraz ha ganado cada uno de los últimos cuatro, incluyendo el último en las Olimpiadas de París en 2024 por un doble 6-1.

Icono

Este es el octavo enfrentamiento entre el tenista español y el canadiense en el circuito ATP.

Icono

¡Buenas noches a todos y sean bienvenidos a la narración de la segunda semifinal de estas Finales ATP en Turín! ¡Buscamos al segundo finalista! ¡Duelo total entre Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime!

Actualización disponible

