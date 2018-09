Octavos de final Carla Suárez sorprende a Sharapova y jugará con Keys en cuartos del US Open Carla Suárez golpea la pelota. / AFP La rusa llegaba con un racha inmaculada de 22 victorias sin tropiezo en su carrera en el turno nocturno en la Arthur Ashe COLPISA / AFP Nueva York (Estados Unidos) Martes, 4 septiembre 2018, 03:39

Carla Suárez dio la sorpresa este lunes al derrotar en dos sets a la rusa Maria Sharapova y disputará los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante la local Madison Keys. Suárez, trigésima cabeza de serie, iguala así su mejor resultado en el torneo, que logró en 2013, al superar el día de su 30 cumpleaños a una errática Sharapova por un doble 6-4 en apenas una hora y media de juego.

«Estoy muy contenta porque he jugado un gran partido, he disfrutado mucho», dijo la canaria tras el choque. Ahora, la española chocará con la estadounidense Keys (favorita 14), que se deshizo en dos mangas de la eslovaca Dominika Cibulkova (favorita número 29) por 6-1, 6-3. «Un partido muy difícil, es estadounidense así que el público estará con ella. He jugado contra Madison varias veces, tiene un saque muy bueno, un buen golpe de derecha así que intentaré disfrutar como hoy», agregó.

Sharapova llegaba con un racha inmaculada de 22 victorias sin tropiezo en su carrera en el turno nocturno en la Arthur Ashe y con un balance de 4-1 ante Suárez. Tras una sanción de 15 meses entre 2016 y 2017 por consumo de Meldonium, un producto declarado dopante, la rusa estaba recuperando su mejor nivel y soñaba con volver a aspirar a un título del Grand Slam.

Sin embargo, la de este lunes no fue su noche. Sharapova terminó el partido con 38 errores no forzados y solamente 15 'winners', una losa demasiado grande a esas alturas de un gran campeonato. Por si fuera poco, los acompañó de ocho dobles faltas y su rival, en cambio, sí estuvo acertada. Sobre todo con el resto.

Suárez rápidamente se puso 4-1 arriba, con dos roturas seguidas y, aunque sufrió ligeramente para cerrar la manga, acabó lográndolo gracias a su resto, que le dio oxígeno y puntos cuando más los necesitaba. En la segunda, la española le rompió el servicio en el primero y cedió el suyo en el segundo pero, en el quinto, recuperó la delantera.

Sin embargo, y aunque Sharapova aún tenía algo que decir, Suárez decidió el encuentro a continuación. Tras varios intercambios de golpes y de puntos, con varios 'break points' para su oponente, la española logró mantener la tranquilidad, sumar el sexto juego (4-2) con un paralelo cruzado a la línea y el resto vino solo.