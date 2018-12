Vela Podemos denuncia «irregularidades» en las ayudas a la Española de Vela La bahía de Santander, escenario de numerosas regatas durante 2018. / María Gil Lastra La formación morada, que llevará a la fiscalía su demanda, asegura que «se aportan facturas falsas» para justificar el gasto de las subvenciones MARCOS MENOCAL Santander Miércoles, 12 diciembre 2018, 07:15

Podemos llevará a la Fiscalía las presuntas irregularidades que el pasado lunes denunció en el pleno del parlamento la diputada Verónica Ordóñez, cometidas por el Gobierno de Cantabria referentes a la concesión anual de ayudas a la Federación Española de Vela y que pasan por la Cántabra. Según Ordóñez «existe una cierta connivencia entre la Consejería de Deportes y la Federación». Podemos se apoya para afirmar esta acusación en que durante 2016 -año sobre el que aportan datos- la Federación «destinó 55.459 euros de los 60.000 a lo que asciende la ayuda a conceptos que no son subvencionables dentro del Convenio de Tecnificación a través del cual le llega la ayuda».

Por su parte, la Federación Cántabra, a través de su presidente actual Fernando Mirapeix -que no ocupaba este cargo en 2016- asegura que la labor del ente regional está clara: «Nosotros colaboramos con la española. No somos receptores de esa subvención. Aún así existe total transparencia en lo que se hace». «Por si fuera poco -añade Ordóñez- para esos conceptos, que ya de entrada no están dentro del los apartados que dicta el convenio, se aportan facturas sin número y que posteriormente no están contabilizadas en la contabilidad particular de la Federación Española». Según esta explicación, la portavoz de Podemos apunta a que «es inevitable que podamos pensar que esa facturas son falsas».

La otra parte en este asunto es la Federación Española, con quien este periódico se puso en contacto ayer. Su presidenta, Julia Casanueva, declinó la invitación a ofrecer su versión y anunció que hoy mismo la Federación ofrecería explicaciones.

Por todas estas acciones -referidas siempre a 2016 ya que la formación morada está «recabando también la información sobre 2015», Ordóñez anunció que pondrá en conocimiento de la Fiscalía todos estos hechos, que calificó de «muy graves y repetitivos». Este último apunte resulta llamativo, ya que -añadió- «pese a que hemos tenido varias conversaciones con la dirección de Deportes y pese a que hemos investigado este tema, la Consejería sigue sin justificar de ninguna manera los gastos».

Una denuncia particular

Esta supuesta forma de proceder con la que la Federación supuestamente utiliza el dinero que recibe de la Consejería comenzó a investigarse por parte de la formación morada a través de una denuncia de un practicante de Vela y federado en Cantabria. «Al solicitar la información se la niegan. Frente a esa solicitud le dicen que existe un convenio con la Española que más tarde la cántabra lo niega», relata Ordoñez. Ante está situación, el denunciante se acoge al Consejo de Transparencia del Estado y a través de él consigue la información: «Allí es donde comprueba que en el ejercicio de 2016, existen facturas sin numerar, no incluidas en la contabilidad de la entidad y por conceptos no subvencionables». Este último apunte se refiere a que en el convenio de tzecnificación «existen unas condiciones concretas y especificadas: esas ayudas se destinarán a deportistas cántabros y siempre en competiciones que se realicen en Cantabria y no fue así».

En la documentación a la que tuvo acceso el denunciante «aparecían facturas correspondientes a cursos para jueces, cursos de reciclajes de jueces, cursos oficiales de regatas, gastos de las pruebas de la Copa de España en Torrevieja, campus, jornadas técnicas de entrenadores...», explica la portavoz. Mirapeix, en su caso, insiste en que «nosotros sí que realizamos jornadas de tecnificación y lo hemos justificado perfectamente». Por todo ello, Ordóñez aseguró a este periódico -como ya lo hiciera en el pleno del pasado lunes - que «no existe el mínimo control en relación a la subvenciones que se entregan a las federaciones deportivas».