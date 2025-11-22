El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alpinista, en una de sus múltiples ascensiones al carismático y difícil monte Cervino. Colección hervé Barmasse
Hervé Barmasse | Alpinista y guía de montaña

«Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»

El italiano mostró enla conferencia que ayer impartió en Reinosa su visión más personal e íntima de la montaña

Alberto Aja

Alberto Aja

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

Hervé Barmasse nació en Aosta, en plenos Alpes italianos, en 1977. Siendo hijo, nieto y bisnieto de una familia de guías de montaña, se crió ... en un lugar cuya historia y tradición es el sostén mismo del alpinismo clásico y no fue hasta la adolescencia cuando, tras un episodio vital, se volcó de lleno en la montaña. Algo que como rememora, le ha hecho vivir una vida de experiencias inabarcables. Barmasse puso, ayer viernes, el broche de oro a esta edición de la Semana Cultural de la Montaña de Reinosa con la que el club Tres Mares-La Milana se consagra en el calendario otoñal como uno de los referentes nacionales por organizar unas jornadas con participantes de tanta calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  2. 2

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  3. 3

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  4. 4

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz
  10. 10

    «Esto es muy sencillo: si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»

«Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»