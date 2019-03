¿Qué tal si buscamos metas más realistas? En 1996, el Everest vivió su mayor tragedia alpinista. Fijarse retos asumibles y retadores es la base de nuestra motivación. Hay deportistas que se marcan objetivos demasiado ambiciosos, pero eso puede sumergirles en una espiral de frustración ICIAR GARCÍA PEÑA Coach deportiva Domingo, 24 marzo 2019, 09:26

Mayo de 1996 se recordará como la mayor tragedia alpinista vivida en el Everest. Doce alpinistas perdieron su vida tratando de coronar a la más grande de todas las montañas. Fueron diferentes motivos los que provocaron esa tragedia: fuertes tormentas de nieve, decisiones erróneas, inexperiencia de algunos alpinistas….

¿Qué pudo sucederles? Dedicaron mucho tiempo de preparación, esfuerzo, sacrificio, muchas dificultades superadas... Aquel día resultó imposible aceptar que no era el momento de abordar la cumbre. Era tal el nivel de identificación con el reto que no podían volver a sus casas si coronar el Everest. Rechazaban una realidad que era posible, pero no alcanzar la cima lo veían como un fracaso. Y eso se convirtió en su mayor enemigo.

Hay deportistas y equipos que se marcan retos demasiado ambiciosos. Y eso puede sumergirles en una espiral de frustración motivada por un exceso de ambición. Esto es algo que nos puede pasar a cualquiera en la vida y por lo tanto en el deporte. Nos han enseñado que debemos aprender a tolerar la frustración, pero muchas veces, ésta viene dada por marcarnos objetivos demasiado ambiciosos. ¿Qué tal si buscamos metas más realistas, posibles y alcanzables sin perder el componente retador, que es la base de nuestra motivación?

El deporte rara vez nos regala finales idílicos como los de las películas de Hollywood. Pero además de ser fuente de salud física y mental, nos puede enseñar a esquivar la frustración de manera más audaz.

No se trata de dejar de soñar, porque todos alguna vez nos hemos imaginado metiendo el triple de la victoria o levantando los brazos al ganar una carrera. Pero los sueños, sueños son y entender y comprender la realidad que nos rodea nos ayudará a tener una vida más plena y también a ser mejores deportistas.