Ruta circular por la antigua mina de Udías en bici de montaña

Vamos a coger la bici de montaña para hacer un recorrido circular que nos llevará por la antigua mina de Udías. Hay varias formas de realizar esta ruta, dependiendo de los kilómetros y la dureza que queramos. La que vamos a hacer tiene 45 kilómetros, un desnivel acumulado de 900 metros y es circular, es decir llegamos al mismo punto desde donde salimos.

La salida es desde La Hayuela, en Udías, donde dejamos los coches para tomar el sentido contrario al monte Corona, por donde regresaremos horas más tarde. Tomaremos un camino hacia las minas, con una ligera subida, hasta dar con una pequeña carretera asfaltada que se adentrará en un bosque. Una vez que hemos llegado a la antigua mina, donde se encuentran las diferentes casas de la explotación, una corta pendiente nos enfila hacia lo que fue el tren minero, que se encuentra a mano izquierda sobre un camino bien definido de tierra y en algunos tramos de piedra. Si la ruta se hacer en época lluviosa habrá tramos bastante embarrados.

Galería. Imagen del interior de la gruta que puedes ver en este trayecto. En esa galería también puedes ver cómo es por dentro.

Pasaremos junto a la entrada de una gruta muy bonita pero que no es fácil encontrar si no se conoce. También atravesaremos dos túneles, uno de los cuales al estar en curva no se ve la salida (es recomendable llevar luz o un frontal) y por ahí llegaremos al pozo Montero, donde se puede apreciar cómo era esa explotación minera. Unos cuantos metros más adelante, se pueden tomar dos caminos y ambos van a dar a la carretera que llega a la venta del Tramalón. Cruzando la carretera podemos ir a Trasierra, bajando hacia Luaña en dirección al Bolao (un lugar muy recomendable) o bien podemos ir hacia Comillas haciendo un tramo por carretera hasta llegar a la entrada del Capricho de Gaudí.

En este punto, tras una corta pero dura subida, llegamos a la parte alta de Comillas desde donde tendremos unas buenas vistas y pedalearemos hasta el pueblo de Rioturbio, desde donde nos adentraremos en el monte Corona por un pista muy buena. Desde ahí, hay dos opciones para volver a La Hayuela y ambas pasando por sendas ermitas.

Para hacer esta ruta yo no utilizo el programa Wikiloc, sino el Strava. Recomiendo a los que quieran estas rutas que describo busquen algunas similares en Wikiloc y a través de un móvil con GPS las descarguen y las sigan para no perderse.