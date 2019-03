«La realidad supera la ficción» Raquel señala el Everest, el Lhotse y el Makalu. / R. G. La cántabra Raquel García continúa con su periplo por Nepal | Escribe su segunda entrada desde Patale, con vistas al Everest, Lhotse y Makalu DMONTAÑA * Santander Miércoles, 27 marzo 2019, 19:41

Después de unos días duros físicamente en Nepal, al estar arrastrando una lumbalgía que pasó a ciática, he cargado la rodilla en la que tuve una lesión y se ha resentido. Este ha sido el motivo que me ha obligado a hacer jornadas más cortas. Tardaremos más, pero es mucho mejor así.

La aventura en la que me he embarcado, psicológicamente, está siendo como me pensaba. Traía de España una idea de cómo iba a ser esto. Aunque la gente que conoce este punto del planeta, porque que se dedica a hacer expediciones, retos o simplemente vive aquí, me haya dicho durante más de un año lo que me voy a encontrar, «la realidad siempre supera a la ficción». No es ni bueno ni malo, es otra lección de la vida como aprendizaje. No es lo mismo venir hacer un trekking organizado de un par de semanas, que recorrer el 'puro Nepal' por las zonas menos turísticas, observando y conviviendo con las diferentes etnias o castas que posee este país.

Este mensaje lo escribo desde Patale, con vistas al Everest, Lhotse y Makalu. Hemos dedicado parte del tiempo a hacer una jornada de trabajo en redes sociales y en El Diario, aprovechando que había cobertura wifi.

Las entrevistas que vamos manteniendo con la gente local nos dan una idea cada vez mas clara de cómo viven, piensan y opinan. Muchas veces sus posturas o formas de entender la vida difieren mucho de las que nosotros tenemos.

Os tengo que dejar hasta el próximo reportaje. Os recuerdo a todos los que quieran seguir más de cerca la expedición que pueden hacerlo en www.trailhimalayanepal.com. A través del 'racetracker' pueden seguir nuestras jornadas a tiempo real.

Un saludo desde Nepal, «el país de los sentidos».