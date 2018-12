La cantante Rozalén llena de 'Girasoles' el Palacio de Festivales La gira 'Cuando el río suena' de la artista manchega recala esta noche en la sala Argenta con todas las entradas prácticamente vendidas R. M. R. SANTANDER. Jueves, 13 diciembre 2018, 12:32

'Cuando el río suena' es el título de la nueva gira de la cantante Rozalén que hoy, jueves, recala en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Con tres trabajos editados producidos por Ismael Guijarro, la artista manchega ha cautivado a público y crítica a partes iguales y es aclamada como una de las principales voces de la canción de autor en el país. El concierto será a las 20.30 horas.

En su haber acumula distinciones tan importantes como tres Discos de Oro, el reconocimiento a Álbum del año 2015 por Apple Music o la Placa al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha. Además, es una importante activista social, defendiendo con su música los derechos de las minorías y comunidades más desfavorecidas. Por ejemplo, en todos sus conciertos está acompañada por Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. De esta manera, su música se dirige a todo el mundo sin exclusiones.

El impacto de su trabajo trasciende las fronteras de España, actuando con frecuencia en países como México, Colombia, Perú, Chile o Argentina.

Más de 70 conciertos

En el último año Rozalén ha ofrecido más de 70 conciertos, la mayoría de ellos 'sold out'. En junio de 2017 presentó 'Girasoles', primer single de 'Cuando el río suena...', disco que presentó el 15 de septiembre de 2017 y con el que alcanzó el número 1 de la lista de ventas española. Actualmente es ya Disco de Oro.

Se trata, según ella misma ha señalado en una entrevista durante la presentación de 'Cuando el río suena', de su disco más reflexivo «Porque las historias que hay detrás son muy potentes y no me las puedo tomar con guasa. Por eso aproveché las canciones de amor y desamor y las eché un poquito más de cachondeo. He intentado que se respire el buen rollo, pero no tanto como en los anteriores porque yo ahora estoy más madurita, también. Pero tocaba hablar de temas más serios y ha sido más complicado sacar el lado positivo en algunas canciones».

En 2018, la artista, que toca la bandurria y la guitarra desde los siete años, se encuentra de gira presentado este trabajo por España y gran parte de Latinoamérica. Un disco sincero y valiente y que le ha dado muchas satisfacciones.