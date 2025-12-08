Ana Mena encabeza el cartel de Negrita Music Festival 2026

DMúsica * Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:22 Comenta Compartir

Negrita Music Festival Santander, que celebrará su quinta edición el viernes 27 y el sábado 28 de agosto de 2026 junto a la playa de la Virgen del Mar, ha anunciado este domingo a los primeros artistas confirmados en su cartel, entre los que destaca la presencia de Ana Mena, Juan Magán, Xyio Fernández, D. Valentino, MVRK, Ladiferencia2006 y Metrika.

Por quinto año consecutivo, Negrita Music Festival Santander ha diseñado un line-up especialmente pensado para el público joven, con músicos y cantantes de gran repercusión en la escena urbana, además de aprovechar un espacio natural de la ciudad como es la zona de la Virgen del Mar para un uso cultural.

Tras anunciar a los primeros artistas confirmados de esta quinta edición, Negrita Music Festival Santander ha puesto ya a la venta sus abonos para acudir a todos los conciertos, que se pueden adquirir en las páginas webs www.negritamusicfestival.com o www.conciertosdecantabria.com, con distintas opciones en función de si se reserva la posibilidad de acampar.

Así, el Abono General, que da acceso a la zona general del recinto durante las dos jornadas, tiene un precio de 49,50 euros más gastos durante la oferta de lanzamiento, mientras que el Abono General + Zona de Acampada se puede adquirir desde 104,50 euros más gastos, y permite el acceso a la zona general del festival y a la zona de acampada junto al recinto, situada en el camping de la Virgen del Mar.

Además, también está a la venta el Abono VIP, que permite el acceso a la zona VIP, a primera fila junto al escenario y a la zona general del festival e incluye 12 euros en formato cashless, que se puede adquirir por 66 euros más gastos durante la oferta de lanzamiento. En el caso del Abono VIP + Zona de Acampada, el precio inicial es de 121 euros más gastos.