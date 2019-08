Santander Music ya mira a 2020 Dieciocho bandas y seis djs, repartidos entre los conciertos y sesiones que han tenido lugar en el recinto del festival así como en los escenarios de las sesiones vermú, han formado el cartel de esta XII edición, por la que han pasado 14.500 personas DMÚSICA * Lunes, 5 agosto 2019, 07:17

Santander Music clausuró el sábado 3 de agosto de 2019 su undécima edición en la Península de la Magdalena. Tres jornadas de conciertos, de día y de noche, que se cierran con un balance de 14.500 asistentes.

Como es habitual, otra cita que formó parte del programa de este año ha sido la masterclass y exposición en ArteSantander de Micchela Pichi, autora del cartel de la recién terminada edición.

Sumando las actividades realizadas fuera del recinto, las sesiones vermú y la programación de invierno, se estima que unas 17.000 personas acudieron a la cita del festival indie.

Según los datos que ofrece la organización, 3.500 personas acudieron a la jornada inaugural del jueves, 4.500estuvieron la noche del viernes y 6.500 en la jornada de clausura.

Resumen de la XII edición

El arranque de Santander Music tenía lugar el jueves 1 de agosto con el sonido punk de La Plata. La propuesta psicodélica flamenca de Derby Motoreta Burrito's Kachimba inundaba la campa con un directo arrollador del que tomaría el relevo el sonido trap y autotune de Bad Gyal, con un show lleno de energía y bailes provocadores. Carolina Durante irrumpieron en el escenario con toda su fuerza ejecutando los cañonazos de canciones que les han colocado en una de las bandas más visibles de la escena nacional. Amatria finalizaban con su propuesta pop la primera noche en Santander Music.

Tras la primera sesión vermú con Kokoskha y Ganges, esta última inaugurando el nuevo espacio en el Centro Botín, arrancaba con el rock de Morgan los conciertos en la Campa. La segunda jornada de Santander Music daba la bienvenida después al directo de Second. Los murcianos han llegado a Santander Music irradiando su fuerza sobre el escenario, con un público entregado a sus canciones. Mastodonte ha desplegado una catarsis sobre el escenario con su frontman Asier Exteandía metido en su papel, en un directo en el que no han faltado sus hits y una versión infalible de Bowie. Kaiser Chiefs ha arrasado en un directo en el que no han faltado himnos como «Ruby» o «I Predict a Riot».

La tercera y última jornada ha sido la más multitudinaria de esta edición desde las primeras horas, con el directo hip hop de Tote King, por primera vez en Santander Music que ha inundado de energía el recinto. El pop contagioso de Zahara ha convertido la campa en una pista de baile con hits como «Hoy la Bestia cena en casa» de su último disco, con el que ha clausurado su show. El festival continuaba con un divertido directo de Carlos Sadness que ha contado en el escenario con Nita de Fuel Fandango, Ganges o los mismos Bitches Deejays, ya imaginario habitual de Santander Music. La mezcla de pop, flamenco y electrónica de Fuel Fandango ha triunfado de nuevo en la Campa. Nita y Ale Acosta lo han dado todo sobre el escenario con una escenografía impecable y un directo arrollador. El set de ElyElla ha despedido bailando al público de Santander Music.

E. Santiago

Por Santander Music 2019 han pasado un total de dieciocho bandas y seis djs, repartidos entre los conciertos y sesiones que han tenido lugar en el recinto del festival así como en los escenarios de las sesiones vermú en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, situados en el pasaje de Zorrilla y el Centro Botín. Los conciertos de Kokoshca, Ganges, Confeti de Ocio y Sierra han triunfado en ambos espacios, durante la jornada del viernes y sábado, en un horario que ha permitido al público disfrutar de la programación de manera consecutiva.

La décima edición de Santander Music también ha contado con una ocupación media (en torno a un 65%), de la zona de acampada oficial situada en la zona de Mataleñas. El festival ha contado también con alrededor de 350 contrataciones directas implicadas en la producción del festival, el 90% de las cuales procedentes de la comunidad de Cantabria. En este undécimo aniversario el festival ha contado con unos ochenta periodistas acreditados, correspondientes a cincuenta medios de comunicación.