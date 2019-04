La gira de Sarah McKenzie recalará en Santander en el Día Internacional del Jazz 'Secrets of my heart' es el último disco de la vocalista australiana afincada en Londres / Oscar May La cantante, pianista y compositora australiana, una de las referencias de la nueva cantera de vocalistas, actuará el próximo día 30en Escenario Santander GUILLERMO BALBONA Santander Martes, 16 abril 2019, 08:47

Lo decía John Coltrane: «En ningún momento hay fin. Siempre hay que imaginar nuevos sonidos, nuevos sentimientos que transmitir. Y siempre, está la necesidad de mantener lo más refinado posible esos sentimientos y sonidos, de manera que podamos ver realmente lo que hemos descubierto en su estado puro, ver lo que realmente somos y poder transmitirlo». Entre Santander y el jazz siempre se ha mantenido un vínculo extraño, de querencia pero irregularidad, de deslumbramientos y hasta hitos pioneros y, por contra, profundos vacíos y agujeros negros. Hubo festivales y amagos de festivales.

Hay muy buenos músicos, brotes de formación y ciclos y actuaciones que nacen intensos y mueren huérfanos. Entre aficionados, algunos gestores y una comunidad de fieles se ha logrado que Santander asome esporádicamente con conciertos y propuestas. Este mes se suma una de esas citas imprescindibles que, arropada en otras actividades, celebrará el Día Internacional del Jazz: un concierto de la cantante, pianista y compositora australiana Sarah Mackenzie. El próximo día 30 Escenario Santander, en el parque de Las Llamas, acogerá desde las nueve de la noche esta actuación de una de las máximas exponentes de la actual cantera de vocalistas femeninas. La australiana Sarah McKenzie, considerada además una notable pianista y compositora, interpreta desde temas propios a estándares firmados por Betty Carter, Cole Porter, Duke Ellington o Abbey Lincoln.

La Unesco proclamó en 2011 el 30 de abril como Día Internacional del Jazz. Se pretende concienciar sobre su importancia «como herramienta educativa y de promoción de la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos de todo el mundo». Según la ONU su principales contribuciones son: «El jazz rompe barreras y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia; es una forma de libertad de expresión; simboliza la unidad y la paz; reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades; fomenta la igualdad de género; refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social y promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas». El jazz, en definitiva, «estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados».

Ante la fecha se recuerda que Santander, a finales de los 50 y principios de los 60, fue una de las puertas de entrada de esta forma musical en España. Ha sido de las pocas ciudades españolas que ha tenido clubes especializados como el Drink y ha disfrutado de programaciones de jazz más o menos estables en el Festival Internacional de Santander, el Palacio de Festivales, la Obra Cultural de Caja Cantabria, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, o ahora en el Centro Botín. Al Día Internacional del Jazz se suma Santander con este concierto de Sarah McKenzie.

'We could be lovers' fue su primer disco con distribución internacional y apoyada por un sello de tanto prestigio como Impulse!. Graduada en el West Australian Academy Performing Arts y en el Berklee College of Music de Boston , en su pais ya había firmado dos discos: 'Don´t Tempt Me', que significó su debut discográfico, y 'Close Your Eyes', con el que ganó el premio ARIA (los Grammy australianos) al mejor álbum de jazz en 2012.

La pianista, a la que suelen llamar la nueva Diana Krall, ha estado de gira con Michael Bublé, Chris Botti y John Patitucci. De su estilo se destaca su particular tímbrica y su groove exquisitamente jazzy.

Jazz clásico, melódicas baladas y un swing radiante integran su tarteja de presentación. McKenzie compone sus propias canciones, retoma clásicos del repertorio jazz y de Broadway adaptados a un timbre «dulce y puro» y su voz de contralto «es precisa y aérea en los registros agudos».

Conservatorio y Madrazo

Escenario Santander (Ayuntamiento de Santander) acogerá el día 30 el concierto (entradas desde 14 euros), impulsado por iniciativa de Enrique Bolado, que cerrará una jornada de celebración con la convocatoria matinal de una MasterClass en el Conservatorio de Música sobre la música improvisada; y el estreno en Santander del documental 'Chassing Trane', sobre la vida y obra del gran saxofonista John Contrane, proyección que tendrá lugar en el Centro Madrazo.

'Chasing Trane', acercamiento a la vida del legendario saxofonista, es un filme de John Scheinfeld que incluye entrevistas a Wynton Marsalis, Sonny Rollins, el Dr. Cornel West, o el presidente Bill Clinton, entre otros, y las propias palabras de Coltrane que son pronunciadas por Denzel Washington . Es un documental «inteligente, apasionado, estimulante y edificante» destinado a quien aprecie el poder de la música para «entretener, inspirar y transformar».

La pianista treinteañera de Melbourne, afincada en Londres, lidera en su gira un cuarteto configurado por el guitarrista Jo Caleb, el baterista Sebastiaan de Krom y el contrabajista Pierre Boussaguet. Sarah McKenzie suele resistirse a usar abiertamente el término jazz. «No estoy segura sobre esa palabra ¿Mi música es jazz? Desde luego no puedo ignorar que nace de esa tradición. Cuando haces las cuatro cosas, buscas la inspiración en artistas polivalentes como Blossom Dearie, Shirley Horn o Diana Krall... si piensas en pianistas que además canten, no hay muchas. Admiro profundamente el fraseo de Shirley Horn. Es toda una inspiración y me parece pura verdad: es honestidad mezclada con estómago y pasión», ha declarado en algunas de sus visitas a España ya más frecuentes desde 2016.

La cantante decidió tomar el camino de la música al escuchar con 13 años a Oscar Peterson, Ray Brown y Ed Thigpen tocando 'Night Train'. McKenzie considera esencial, además, para su manera de entender la música su paso el mítico Berklee College of Music de Boston porque «reúne a músicos de todos los rincones del mundo en un entorno inigualable, en el que descubres la música portorriqueña, cantas gospel con alumnos de Georgia, hay un departamento completo dedicado a la música de India... Y sobre todo planea una actitud muy positiva, de hagámoslo posible».