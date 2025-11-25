La Habitación Roja arranca su 30 aniversario con una versión de 'Los mejores años de nuestra vida'

DMúsica * Martes, 25 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

Poco después de lanzar su primer disco en 1998, La Habitación Roja compusieron 'Los mejores años de nuestra vida'. Desde el primer momento, el tema se convirtió en uno de los favoritos de la banda, cerrando cada concierto. En su momento, se publicó como la cara B del single 'Mi Habitación«, como una gran declaración de intenciones para ellos: sus mejores canciones también podían ser caras B.

En 2025, casi 30 años después, La Habitación Roja revisita este tema tan especial a través de un nuevo prisma para darle una nueva vida y así conmemorar su larga y celebrada trayectoria en la música. La banda reconocida como unos de los pilares de la escena emergente del indie en español regresa a sus inicios con este single sobre el paso del tiempo, que continúa cobrando sentido.

Soledad, pérdida y desilusión se mezclan en una letra que habla de la frustración que suponen las expectativas no cumplidas, que nos hacen no darnos cuenta de que hubo momentos en nuestra vida, incluso algunos de los mejores, en los que fuimos felices sin ser conscientes de ello.

«Cuando empezamos a hablar de la celebración de nuestro 30º Aniversario, esta fue la primera canción que pusimos sobre la mesa para darle una versión más acorde a los medios técnicos de los que disponemos hoy en día y a nuestra forma de tocar como banda en 2025». Así describe la banda como comenzó la idea de reimaginar esta canción, que grabaron por primera vez con Jose Domínguez en el estudio 12 de Valencia. En su momento, «Los mejores años de nuestra vida» fue un tema en el que la banda pudo dar rienda suelta a sus ideas más experimentales: además de guitarras, aplicaron capas y texturas con sintetizadores y pedales, rematando con un final instrumental épico y apoteósico.

En 2025, con Santi García a la producción, la canción mantiene esa esencia de crescendo que es incluso más potente. Los riffs de guitarra imprimen fuerza y grandeza al tema, elevando ese icónico apéndice final a la categoría de himno. Y la letra, nostálgica y a la vez esperanzadora, sigue siendo honesta aún 30 años después.

«Recuerdo tocar la canción en nuestra actuación en el escenario principal del FIB en 2003 con una versión de la canción de cerca de 10 minutos. Eso era para nosotros el indie», comenta Jorge, el cantante. Con «Los mejores años de nuestra vida», La Habitación Roja regresa a los inicios de su carrera para destacar lo mejor de ella, esa ilusión y pasión por la música que les ha permitido llegar a ser uno de los nombres más importantes de la escena alternativa en España.

«Crear», el decimocuarto álbum de estudio de LHR, sublima sus casi 30 años de trayectoria con una de las mejores colecciones de canciones de su carrera. Títulos como «Las Olas», «Crear siempre es mejor que destruir» y «La vida fluyendo» tienen marchamo de clásicos y dan la medida del buen estado de forma que atraviesa el grupo valenciano, que sigue mostrando vigencia y pasión en cada referencia destilando su característico estilo de melodías melancólicas, letras profundas y guitarras evocadoras que emocionan y consuelan. Este disco rinde homenaje a sus madres, quienes posan en la icónica portada simbolizando el amor incondicional, la experiencia y la madurez, valores que resaltan la autenticidad, el aprendizaje constante y la perseverancia. LHR ha hecho de la creación de música su forma de vida y el álbum reafirma su convicción de que «crear siempre es mejor que destruir».

Temas

SER

DMúsica

Disco

Música