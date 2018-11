Pavvla estrena su nuevo trabajo, 'SHYCML'

Las canciones

- Intro (u)

- The world stopped the day you were born something new

- Burnt to ashes

- Unbreakable

- None of the above

- It could be

- Dance alone

- Secretly hoping you catch me looking

Pavvla ha presentado ya 3 avances de este primer disco, dos de forma oficial; 'None of the above' o 'Something new', con sus correspondientes videoclips. Además, su canción 'Unbreakable', fue estrenada de forma exclusiva a nivel mundial en el programa 'All songs considered' de NPR (National Public Radio of the United States) por el periodista Robin Hilton, y a nivel nacional en el programa Capitán Demo de Radio3 con Paula Quintana