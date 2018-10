'Sonora', el esperado regreso de Arizona Baby

La banda

Javier Vielba, Rubén Marrón y Guillermo Aragón formaron Arizona Baby en 2003 y dos años después publicaron su primer disco 'Songs to sing along'.

A continuación, en 2009 llegó, ya de la mano de Subterfuge, 'Second to none', producido por Paco Loco.

'The Truth, The Whole Truth and Nothing but the Truth' se lanzaría en 2012 y su última publicación hasta la fecha sería el aclamado 'Secret fires'.