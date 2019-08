Symply Red regresan con 'Blue Eyed Soul'

Simply Red está de vuelta con «Blue Eyed Soul», diez nuevas canciones a modo de masterclass de soul, funky y rythm and blues cargadas de emociones. Tras cuatro años sin nuevas canciones la banda se siente fuerte y con ganas de afrontar el reto que supone el duodécimo álbum de su estelar carrera musical.

'Blue Eyed Soul' se editará en todo el mundo el próximo 8 de noviembre, bajo el sello BMG.

La canción que abre el disco «Thinking Of You» es su primer single anticipo. Un tema que desde su primera escucha, va a hacer que te muevas. Ritmo, vientos, estribillos, acertados arreglos y un Mick Hucknall un gran momento, como vocalista y compositor.

La conmovedora y brillante voz de Hucknall domina (junto a sus ojos azules y su característica melena roja) el epicentro de esta grabación. Él mismo comenta: «Quería probar mi voz un poco más dura, desafiarla, darme algo para cantar realmente emocionante».

Las referencias musicales de 'Blue Eyed Soul' son el Funk y el Soul de James Brown, Curtis Mayfield, Wilson Pickett, Dyke and the Blazers, con vientos estilo Tower Of Power.