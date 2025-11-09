Lilly Hiatt presenta esta noche en Santander 'Forever' La norteamericana actuará en El Almacén de Little Bobby con su banda al completo

Lilly Hiatt llega a Santander junto a su banda al completo para presentar su último álbum, 'Forever' (New West Records, 2025). Actuará esta noche en El Almacén de Little Bobby (20.30 horas), de la mano de Los Huesos de Portobello.

Producido por Coley Hinson y mezclado por Paul Q. Kolderie (Radiohead, Pixies, Hole...), 'Forever' incluye nueve cortes que se mueven entre el músculo del alt-rock y la sensibilidad de Hiatt.

Nacida en Los Ángeles, Hiatt creció en una pequeña granja de Nashville junto su padre, el legendario John Hiatt. Su madre era la editora de sonido de cine Isabella Wood.

Hiatt se dio a conocer con un par de discos en solitario antes de despuntar en 2017 con 'Trinity Lane'. Producido por Michael Trent (Shovels & Rope), este lanzamiento la llevó a compartir escenario con John Prine, Drive By Truckers, Margo Price o Hiss Golden Messenger y a engrosar festivales como Pilgrimage o Luck Reunion.

NPR calificó el álbum como «valiente y conmovedor». The Independent alabó que mostrara el «don de Hiatt para desentrañar temas líricos complicados en una mezcla personalizada de música rock rural» y, por último, la Rolling Stone lo destacó como «la declaración más cohesiva y declarativa de la carrera de la joven compositora».

En 2020 llegaría 'Walking Proof' y, en 2021, 'Lately', del que The Boston Herald dijo que mostraba «habilidad para las letras francas y poéticas».

En los cuatro años transcurridos desde la publicación de 'Lately', Hiatt se casó, adoptó un perro y compró una casa. Todos estos cambios se reflejan en 'Forever', donde trabajó mano a mano con su esposo, el productor y músico Coley Hinson. En lugar de irse a un estudio de grabación de Nashville optaron por su estudio casero.

A medida que Hiatt y Coley improvisaban y grababan, generalmente con este último a la batería y el bajo y Hiatt en la guitarra y la voz, enviaban las maquetas a Paul Q. Kolderie (Radiohead, Pixies y Dinosaur Jr.) para que las mezclara en Boston.

El disco contó con colaboraciones tan curiosas como la de su suegro, el guitarrista Steven Hinson, quien ha grabado y actuado con Dolly Parton, George Jones y Randy Travis. Suyo es el pedal steel en 'Evelyn's House' y 'Man'. Quizás sea su trabajo más estimulante hasta la fecha. La música de Hiatt a menudo recibe la etiqueta de Americana, pero ha construido una obra ecléctica que incluye un buen número de canciones de rock.