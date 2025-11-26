El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los burgaleses La Maravillosa Orquesta del Alcohol ofrecerán tres conciertos en Santander. dm

La Maravillosa Orquesta del Alcohol arrasa con tres noches en Santander

El colectivo Palos y Piedras se despide el viernes en el New, donde se celebrará una nueva edición del Primera Fila Fest

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:27

La agenda musical arranca hoy mismo con propuestas para todos los estilos. Pedro Pastor (cantautor) y Suso Sudón (poeta) llevan más de diez años tocando ... juntos. Ofrecen un concierto divertido y profundo, esta noche en el Rvbicón (21.00 horas).

