La Maravillosa Orquesta del Alcohol arrasa con tres noches en Santander

La agenda musical arranca hoy mismo con propuestas para todos los estilos. Pedro Pastor (cantautor) y Suso Sudón (poeta) llevan más de diez años tocando ... juntos. Ofrecen un concierto divertido y profundo, esta noche en el Rvbicón (21.00 horas).

Mañana, la banda burgalesa La Maravillosa Orquesta del Alcohol, La M.O.D.A, inicia su 'residencia' en Cantabria. Tres noches de concierto (mañana, pasado y el sábado), con entradas agotadas (apenas quedan 80 en taquilla, en Escenario Santander). Llegan con nuevo disco bajo el brazo, 'San Felices', cambios en la formación y un directo tan potente como su público acostumbra a disfrutar. A partir de las 20.30 horas las tres jornadas.

Mañana, una propuesta singular en el Centro Cultural Eureka (20.00 horas) con Shakeeb Abu Hamdan es un artista, músico e ingeniero de grabación libanés/británico radicado en Francia.

El colectivo Palos y Piedras se despide mañana con la presentación del 'Cassette de Aparatos (Vol. 1)', un compendio de beats de la primera edición allá por 2023, con la participación de varios de sus protagonistas en la sala Rock Beer The New (10.00 horas).

El viernes, Supersonic discos acoge la listening party del nuevo disco de Myseria, 'Donde nacen todas las bestias'. El evento estará presentado por Blanquinni, a partir de las 19.00 horas.

El viernes y sábado, nueva edición del Primera Fila Fest en la sala Rock Beer The New con Delawer, Deseo Blinsen, Isla Lavanda, Les Blondes, Lost By Karma y Z (21.00 horas).

A la sala Niágara llegan el viernes desde Zaragoza Los Bengala con su gira 'Peligro de extinción' (20.30 horas).

Y 80%BAUL que ha desarrollado su propio estilo a lo largo de tres años, cabalgando entre la EBM, el postpunk, new wave, synth pop, italo o new beat, estará el viernes en la sala Rock Beer The New a partir de la medianoche.

El sábado, en sesión vermú, Pandereteras de Ruente actuarán en la plaza de la Castañera de Mazcuerras (13.00 horas) y en el Ciclo de Otoño de Reinosa, el Teatro Principal recibirá a Gospel Revolution (20.00 horas).

Las Actuaciones Musicales Entrehuertas contarán el sábado (20.00 horas) con los conciertos de Dos Gardenies y Cucarachas Extranjeras en Eureka. A la misma hora, en la Biblioteca Central de Cantabria, Las Yhadys cerrarán el ciclo Música en la PLaza (20.00 horas).

En la sala Niágara, el sábado (21.30 horas) concierto de presentación del LP de Manu Nafa 'Alamín' y el domingo, Nando Agüeros ofrecerá un concierto en la reapertura del Puente de los Ingleses de Astillero (19.00 horas) y hará parada en Escenario Santander la gira europea de Christian Löffler (20.30 horas).