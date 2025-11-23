El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Final Copa Davis: Jaume Munar - Flavio Cobolli, en directo

Mercé lleva la profundidad del cante al interior de El Soplao

El concierto, dentro del ciclo por el 20 aniversario de la cavidad, fue seguido por 300 personas

DM .

DM .

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:13

Comenta

El Solplao volvió a transformarse este fin de semana en ese peculiar y sobrecogedor escenario en que se convierte la vieja cavidad minera cuando acoge conciertos. En esta ocasión le tocó al flamenco de José Mercé que actuó en el ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' que organiza la Consejería de Cultura, para conmemorar el 20 aniversario de la cavidad.

Mercé estuvo acompañado por su guitarrista, Antonio Higuero, y más tarde por tres cantaoras y palmeros junto con un percusionista con quienes interpretó palos tradicionales como malagueñas o soleás, alegrías, bulerías y varios de los temas más conocidos de su repertorio de sonidos más contemporáneos.

José Mercé ofreció un espectáculo que emocionó a los 300 espectadores que llenaron por completo el auditorio. Tras la actuación de José Mercé, el ciclo concluirá con el concierto de Rozalén el 13 de diciembre, que cierra una programación que ha incluido, además, a Miguel Poveda, Diana Navarro y Luz Casal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  2. 2

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  5. 5

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  6. 6

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  7. 7

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria
  8. 8 La asociación Haz de Lictores condecora a El Diario Montañés por su «dedicación y profesionalidad»
  9. 9

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  10. 10

    Repsol avanza en las obras para tapar el Canal de Urdón y rehabilitar el paso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mercé lleva la profundidad del cante al interior de El Soplao

Mercé lleva la profundidad del cante al interior de El Soplao