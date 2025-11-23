Mercé lleva la profundidad del cante al interior de El Soplao El concierto, dentro del ciclo por el 20 aniversario de la cavidad, fue seguido por 300 personas

DM . Santander Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

El Solplao volvió a transformarse este fin de semana en ese peculiar y sobrecogedor escenario en que se convierte la vieja cavidad minera cuando acoge conciertos. En esta ocasión le tocó al flamenco de José Mercé que actuó en el ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' que organiza la Consejería de Cultura, para conmemorar el 20 aniversario de la cavidad.

Mercé estuvo acompañado por su guitarrista, Antonio Higuero, y más tarde por tres cantaoras y palmeros junto con un percusionista con quienes interpretó palos tradicionales como malagueñas o soleás, alegrías, bulerías y varios de los temas más conocidos de su repertorio de sonidos más contemporáneos.

José Mercé ofreció un espectáculo que emocionó a los 300 espectadores que llenaron por completo el auditorio. Tras la actuación de José Mercé, el ciclo concluirá con el concierto de Rozalén el 13 de diciembre, que cierra una programación que ha incluido, además, a Miguel Poveda, Diana Navarro y Luz Casal.