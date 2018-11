La música explora el patrimonio Alejandro Ceballos y Alberto Vaquero son Alium Dúo. / DM Más de setenta actividades artísticas, musicales y culturales recorren Cantabria LOLA GALLARDO Santander Sábado, 17 noviembre 2018, 08:49

Más de setenta actividades artísticas, culturales, turísticas y musicales recorren este último trimestre del año quince municipios de Cantabria para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Hoy arranca un ciclo de seis conciertos, que bajo el título 'En los caminos del Norte', viajarán desde Santander hasta Comillas, pasando por Piélagos, Castro Urdiales, Noja y Santoña. El Gobierno de Cantabria, a través de la dirección general de Cultura a cuyo frente está Eva Ranea, ha preparado una programación amplia y variada para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural. El objetivo principal es implicar y acercar el patrimonio cultural a las personas, fomentar el intercambio y la valoración de su riqueza y reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo. En este marco se integran un conjunto de proyectos culturales y creativos de carácter multidisciplinar. Al finalizar el año, el programa pretende haber provocado un cambio en la manera de disfrutar, proteger y promover el patrimonio de Cantabria.

Entre las actividades para explorar el patrimonio figura el ciclo de conciertos 'En los caminos del Norte', que ayer presentó Eva Ranea acompañada por el director de Acción Cultural Española, Eduardo Fernández. Los conciertos, seis de distintos géneros musicales, arrancan hoy y se prolongan hasta el 28 de diciembre.

Conciertos en 'Los Caminos del Norte' Hihglanders El ciclo arranca hoy con música folk. El concierto será en la Biblioteca Central de Cantabria, a las 19.30 horas. Dúo ARtCOS Actuarán en el Centro Cultural Quijano de Piélagos el próximo viernes, a las 19.30 horas. Estarán Laura Villar, violín, y José Ramón Rioz, violonchelo. Alium Dúo Alejandro Ceballos, guitarra, y Alberto Vaquero trompeta, actuarán en el Palacio Albaicín de Noja, el próximo sábado, a las 19.30 horas. Coro Joven de Santander Dirigido por César Marañón, actúan el 1 de diciembre en la iglesia de Santa María de Castro Urdiales. A las 20.00 horas. The Spanish Peasant Su música sonará el 8 de diciembre en el Centro Cultural el Espolón de Comillas. A partir de las 20.00 horas. Pánico El Teatro Casino Liceo de Santoña acogerá el último concierto del ciclo el próximo 28 de diciembre. A partir de las 19.30 horas.

El grupo Hihglander será el encargado de iniciar el ciclo, con una actuación en la Biblioteca Central de Cantabria. Será hoy, a partir de las 19.30 horas. Sobre el escenario estarán Borja Feal -flauta, flautín, whistle, gaita y ocarina-, Edu Andérez -guitarras-, Carlos Gutiérrez -bajo eléctrico- y Luis Escalada en la batería. Interpretarán una selección de temas de sus tres discos: 'Cruce de caminos' (2015), 'Celtic Colours' (2016) y 'Travels' (2018).

La segunda cita será el próximo viernes, con la actuación del dúo ARtCOS, que ofrecerá un recital en el centro cultural Quijano, de Piélagos. Laura Villar, al violín, y José Ramón Rioz al violonchelo, interpretarán temas de Bach en la primera parte y Schulhoff, en la segunda. Un día después, el sábado, Alium Dúo -Alejandro Ceballos a la guitarra y Alberto Vaquero a la trompeta-, actuarán en el Palacio Albaicín de Noja. En el programa interpretarán temas de su disco 'Seda'.

En diciembre, el primer sábado, actuará el Coro Joven de Santander en la iglesia de Santa María de Castro Urdiales. Bajo la dirección de César Marañón han buscado un repertorio variado. Y el siguiente sábado, 8 de diciembre, The Spanish Peasant llega al Centro Cultural El Espolón de Comillas con una selección de temas de sus cuatro discos: 'Home' (2010), 'El sueño de lluvia' (2011), 'The wale & the ocean' (2015) y 'Pronóstico reservado' (2018). En el escenario, la voz de Gema Martínez, Javi Lost -voz y guitarra-, Santiago Bull -batería y cacharros varios-, Nico Rodríguez -bajo, guitarra y banjo- y David G. Estébanez -teclado y bajo-. Pánico cerrará el ciclo el 28 de diciembre en el Teatro Casino Liceo de Santoña con una selección de temas de sus cuarto discos: 'Moisessions' (2012), 'Canciones pánicas' (2013), 'La casa de la mujer dinosaurio' (2014) y 'Mar' (2017). Actuarán Pablo Cano -guitarra, voz, lap steel-, Nicolás Rodríguez -guitarras, mandolina y dobro-, Santi Buil -batería y percusiones-, Dani Simmons -bajo- y Germán ruiz -gaitas, flautas y whistles-.

El valor patrimonial

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Desarrollo, Cultura y Patrimonio', que lleva a cabo Acción Cultural Española, y tiene como fin «promover el desarrollo a través de la cultura en entornos con alto valor patrimonial», según Ranea. Y explicó que este marco de actuación quiere integrar un conjunto de proyectos culturales y creativos de carácter multidisciplinar, basados en principios de cultura colaborativa que se generan tomando como base el «potencial de crecimiento que ofrecen el patrimonio material e inmaterial a la vida de los territorios».

Por su parte, Eduardo Fernández indicó que, atendiendo al interés que supone la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, se busca también «contribuir en la promoción del desarrollo regional a través de la cultura en entornos con alto valor patrimonial».

Con este ciclo de seis conciertos de jóvenes intérpretes, «se favorece el intercambio de experiencias culturales y se potencia el interés hacia estos entornos en los que se van a desarrollar, de manera que se acerca la música a espacios no habituales donde podamos disfrutar, proteger y promover el patrimonio».