The Roves, teloneros de Nick Waterhouse en la gira que comenzará en Cantabria Conciertos El cantante ofrecerá cuatro conciertos en España, comenzando el 31 de octubre en Escenario Santander DMÚSICA * Viernes, 30 agosto 2019, 08:40

El cuarteto británico The Roves será el encargado de telonear a Nick Waterhouse en la gira que el estadounidense y su banda darán el próximo otoño por nuestros escenarios. Serán cuatro las fechas del tour que comenzará el 31 de octubre en Santander (Escenario Santander) y continuará el 1 de noviembre en Benidorm (Funtastic Dracula Carnival; con las entradas ya agotadas), 2 de noviembre en Madrid (But) y 3 de noviembre en Barcelona (Apolo).

En todas ellas Nick Waterhouse centrará su repertorio en el álbum de título homónimo que publicó en marzo, el cuarto de su carrera, si bien también repescará piezas de sus tres anteriores trabajos.

Descrito al principio de su carrera como un hombre joven que hace viejo rhythm´n´blues, Nick Waterhouse se ha convertido en un icono de los activistas de sonidos anteriores al rock´n´roll, pero facturados, eso sí, desde el presente y con una energía y una prestancia actuales.

Por lo que respecta a The Roves, lo suyo es una suerte de jangle-pop melancólico pero luminoso que mira con el retrovisor al pop sesentero de grupos como de The Turtles y The Monkeys y al ochentero de Pale Fountains o The Jazz Butcher. Hasta el momento han publicado dos álbumes, su debut homónimo, de 2018, y «All Those Freaks», que salió en abril de este año.