The Psychedelic Furs, pioneros del post punk, este viernes en Santander

La banda, formada en los 70 por los hermanos Richard y Tim Butler recala en Escenario Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:00

La mítica banda londinense The Psychedelic Furs visitará por primera vez Santander, en lo que promete ser una cita para especialistas (Escenario Santander, 20.30 horas. Entradas: 36 euros)

Formados en Londres en 1977 por los hermanos Richard y Tim Butler, The Psychedelic Furs fueron pioneros en la evolución del post-punk y el new wave, creando un sonido elegante y melódico que marcó a toda una generación. Su influencia se extiende desde los años 80 hasta hoy, inspirando a bandas como The Killers, Interpol o Placebo.

Con clásicos como 'Love My Way', 'The Ghost in You' o 'Heaven', la banda conquistó Europa y Estados Unidos durante los años 80. Su canción 'Pretty in Pink' inspiró al director John Hughes a crear la célebre película del mismo nombre ('La chica de rosa', 1986), convirtiéndolos en un referente pop-cultural de la época.

Producidos por nombres legendarios como Todd Rundgren y Steve Lillywhite, The Psychedelic Furs llevaron el post-punk hacia territorios melódicos y sofisticados, influyendo en bandas posteriores como The Killers, Interpol o Placebo. Su sonido, a la vez oscuro y elegante, sigue siendo sinónimo de modernidad y emoción.

Tras una pausa en los años 90, el grupo regresó con fuerza en el nuevo milenio y sorprendió en 2020 con 'Made of Rain', su primer disco en casi tres décadas, aclamado por crítica y público. El álbum confirmó que la voz de Richard Butler conserva intacta su intensidad poética y que la banda mantiene su espíritu original.

La banda invitada será Dear Boy, formación que combina guitarras atmosféricas y melodías dream pop, completando una velada de primer nivel internacional.

