Más de 25.000 hogares de Cantabria no han renovado el bono social eléctrico Un hombre pone una lavadora en su domicilio. / DM El antiguo modelo se extingue el lunes pero se podrá solicitar la ayuda sin fecha límite en base al nuevo sistema puesto en marcha el pasado año JESÚS LASTRA Santander Viernes, 5 octubre 2018, 12:29

Las propias estadísticas de la oficina que la compañía Viesgo tiene en el Paseo Pereda de Santander no dejan margen a la duda. El 68% de las visitas registradas en octubre gira en torno al mismo motivo. Dudas y preguntas acerca del bono social eléctrico y requerimientos de información para pedirlo o renovarlo. Un fenómeno en el que además se ha mezclado cierta confusión al extenderse el rumor de que si no se solicita su prórroga antes del lunes, 8 de octubre, se pierde la opción a percibir dicha prestación. Nada más lejos de la realidad, pero una buena vara de medir un problema que preocupa sobremanera a la ciudadanía en un contexto en que el precio de la luz marca nuevo récord de forma continua. En cifras, más de 6.500 hogares en Cantabria disfrutan ya del nuevo bono para subvencionar la factura energética, aunque todavía quedan pendientes de prorrogarlo más de 25.000 clientes que lo percibían anteriormente y que al no haber presentado la documentación antes del lunes perderán el descuento que tienen actualmente en su factura.

En este campo radica la confusión que ha motivado la catarata de consultas a las eléctricas. La entrada en vigor en octubre de 2017 de unas ayudas ampliadas y mejoradas implicó que los anteriores beneficiarios tuviesen que volver a solicitarlas y, si no presentaban la citada documentación, el lunes dejarían de recibir dichas prestaciones ligadas al antiguo bono implantado en 2009. A pesar del año con el que han contado los clientes para renovar un amplio porcentaje no lo ha hecho.

Dudas frecuentes ¿Hasta cuándo puedo solicitar el bono? El bono social eléctrico puede pedirse cuando se desee. El lunes 8 de octubre expira el puesto en marcha en 2009, pero se podrá disfrutar del nuevo ¿Cuánto tarda en tramitarse la petición? No es inmediata. Las compañías eléctricas dependen del Ministerio de Energía. En un mes o algo menos se responde la solicitud de forma positiva o negativa ¿Tengo que emplearlo en la vivienda habitual? Sí. El beneficiario deberá ser el titular del contrato eléctrico en su vivienda habitual. ¿Las ayudas se aplican a locales y negocios? No. El programa está planteado para proteger a los consumidores más vulnerables en sus hogares. ¿Si he pedido la renovación desde 2017 debo hacer algo? No. La solicitud para renovar el bono social deberá hacerse, en ese caso, en 2019 con los nuevos parámetros. ¿Qué cambios hay? Se benefician también familias monoparentales y dependientes. Más potencia eléctrica.

¿Esto significa que no habrá opción de pedir el ingreso después del lunes? No, contestan de forma categórica fuentes del sector. Los interesados, tanto los beneficiarios del antiguo bono como los que quieran sumarse ahora, pueden iniciar el procedimiento en el momento que ellos lo deseen siempre que cumplan los requisitos.

Está previsto que hoy el Gobierno que dirige Pedro Sánchez dé luz verde al decreto ley en materia energética que introduce cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a familias monoparentales y personas en situación de dependencia en grados tres y dos, a la vez que se creará el bono social térmico (calefacción), que correrá a cargo del Estado -no de las compañías- y se pagará en forma de cheque directo a los beneficiarios.

Datos

Según explican desde Viesgo, cuya posición es mayoritaria en la Comunidad, se han recibido desde octubre del pasado año 6.669 solicitudes del nuevo bono. De estos expedientes, algo más de 4.000 ya eran beneficiarios de la antigua ayuda. Del total de requerimientos, 4.489 se han calificado como vulnerables o vulnerables severos y ya disfrutan del nuevo bono.

En paralelo, Iberdrola, que es comercializadora de referencia en Castro Urdiales y algunos municipios de la zona oriental, informa de que sus últimos datos arrojan 2.100 usuarios del bono.

Se ha extendido el error de que si no hay prórroga el día 8 no habrá más prestación

La rebaja, que entró en vigor el 10 de octubre de 2017, tiene como objetivo proteger a los consumidores más vulnerables y garantizarles el acceso a la energía. Principalmente se hace distinción entre clientes vulnerables y vulnerables severos, los cuales pueden beneficiarse de un 25% y un 40% de descuento, respectivamente.

Los trámites con Viesgo se pueden realizar a través del correo electrónico bono-social@viesgo.com; el teléfono 900 10 10 05; e incluso fax o correo postal, además de en las oficinas de atención al cliente. La ayuda afecta a la vivienda habitual y no a locales.