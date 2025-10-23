El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pescadores descargando en el puerto de Santoña. DM

BBVA eleva al 2,5% el crecimiento de Cantabria para 2025 y al 2,2% en 2026, aunque lo mantiene por debajo de la media nacional

El servicio de estudios del banco mejora de forma generalizada sus proyecciones económicas para España, a la que otorga un avance del 3% este año

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:48

Comenta

Cantabria crecerá más de lo previsto inicialmente en 2025 y 2026. Así lo estima BBVA Research, que este jueves modificó al alza sus estimaciones para ... la economía española y el conjunto de comunidades autónomas. En el caso del Producto Interior Bruto (PIB) del país, el avance durante el presente año llegará al 3% según los cálculos del banco, cinco décimas más que lo anunciado previamente. Respecto a la región cántabra, mejorará un 2,5% en el ejercicio actual y un 2,2% el siguiente, cuando la media nacional será del 2,3%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  2. 2

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  3. 3 Benjamín azota Santander con rachas de 111 km/h
  4. 4

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  5. 5

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  6. 6

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  7. 7

    Revilla se suma a la campaña para repatriar al vecino de Astillero enfermo en Vietnam: «Hay que hacer que vuelva a casa con su perrita»
  8. 8 Los tesoros del sabor cántabro
  9. 9

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  10. 10

    La gripe aparece «antes de tiempo» y se añade al cóctel de infecciones respiratorias del otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes BBVA eleva al 2,5% el crecimiento de Cantabria para 2025 y al 2,2% en 2026, aunque lo mantiene por debajo de la media nacional

BBVA eleva al 2,5% el crecimiento de Cantabria para 2025 y al 2,2% en 2026, aunque lo mantiene por debajo de la media nacional