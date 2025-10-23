BBVA eleva al 2,5% el crecimiento de Cantabria para 2025 y al 2,2% en 2026, aunque lo mantiene por debajo de la media nacional

Cantabria crecerá más de lo previsto inicialmente en 2025 y 2026. Así lo estima BBVA Research, que este jueves modificó al alza sus estimaciones para ... la economía española y el conjunto de comunidades autónomas. En el caso del Producto Interior Bruto (PIB) del país, el avance durante el presente año llegará al 3% según los cálculos del banco, cinco décimas más que lo anunciado previamente. Respecto a la región cántabra, mejorará un 2,5% en el ejercicio actual y un 2,2% el siguiente, cuando la media nacional será del 2,3%.

BBVA Research eleva de forma generalizada sus impresiones, un cambio motivado «por la exposición a las exportaciones de servicios, que junto con la resiliencia de las de bienes y el mayor impulso de la inversión pública explican el comportamiento diferencialmente positivo en algunas regiones». Eso sí, «en las comunidades autónomas con mayor peso del sector industrial y del consumo público, el crecimiento será más contenido».

El servicio de estudios del banco presentó sus proyecciones para Cantabria hace menos de un mes, el 17 de septiembre. En ese momento fijó en el 2% el aumento del PIB autonómico en 2025, mientras que para 2026 detenía el incremento en el 1,6%. En relación al año en curso, BBVA sostiene que «la falta de recuperación en algunos sectores manufactureros lastra el crecimiento en buena parte de las comunidades del norte. Aragón (2,2%), Asturias (2,3%), Navarra (2,4%), el País Vasco (2,4%) y Cantabria (2,5%) crecerían por debajo de la media nacional», precisa.

Respecto a 2026, a nivel país apunta que «la demanda externa contribuirá cada vez menos al crecimiento, aunque con un gasto doméstico fuerte, lo que puede reducir el diferencial negativo que se observa en el crecimiento de las regiones del norte. La fortaleza del consumo y de la inversión privada, así como el avance del gasto en defensa o la aceleración en la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), marcarán las diferencias en el crecimiento del PIB entre regiones».

De ahí que, en lo que concierne a Cantabria, «la brecha de crecimiento entre las comunidades del norte y el conjunto del país tenderá a reducirse en 2026. La reestructuración en marcha en la industria, junto con la progresiva recuperación de la demanda interna europea, favorecerá a las economías de Navarra (2,4%), Cantabria (2,2%), el País Vasco y Castilla y León (2,1%), así como a La Rioja (2%)y Asturias (1,9%). En cambio, Castilla-La Mancha (2,0%) y Extremadura (1,8%) podrían resentirse por la debilidad en el avance del consumo público».