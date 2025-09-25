Birla Carbon Spain recibe el XXII Premio a la Colaboración Empresarial de la Fundación Leonardo Torres Quevedo El reconocimiento sirve para poner en valor la estrecha unión que mantiene la compañía con la Universidad

La empresa Birla Carbon Spain, ubicada en Marina de Cudeyo, ha sido reconocida con el XXIII Premio a la Colaboración Empresarial de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, que ha recibido su director general, Enrique González, de manos de la presidenta de la entidad y rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, por la unión «sólida» que mantienen con la Universidad.

La entrega ha tenido lugar en un acto en la UC en el que ha participado la directora gerente de la FLTQ, Carmela Civit, y la promotora de la candidatura, Ane Urtiaga, directora del departamento de Ingenierías Química y Biomolecular de la UC, además de representantes de la institución académica y de la empresa.

Tras felicitar a Birla Carbon Spain, López ha destacado que este premio refleja que «el futuro de Cantabria se construye aunando esfuerzos entre el tejido empresarial y la universidad» y enfatizó al respecto que «la innovación y la transferencia de conocimiento solo pueden prosperar si caminamos de la mano».

«Las empresas afrontáis cada día retos muy concretos y exigentes en un entorno global y competitivo; la Universidad, por su parte, cuenta con investigadores que generan conocimiento y que pueden ponerlo al servicio de esos desafíos. Esa conexión es la que transforma las ideas en soluciones reales, capaces de generar empleo, riqueza y progreso para toda la sociedad», explicó.

Previamente, Urtiaga presentó la candidatura de la empresa galardonada, que contó con el apoyo del IBBTEC, la ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación y de diferentes grupos de investigación. El premio, otorgado por unanimidad, obedece a «la sólida trayectoria de colaboración» entre la UC y Birla Carbon Spain, empresa que «representa los avances más punteros a nivel internacional, con una destacada presencia en Cantabria» y que es referente de la colaboración universidad-empresa y ejemplo de cómo la inversión privada puede colaborar con la universidad.

Al recibir con «honor» el galardón, el director de Birla Carbón afirmó que este reconocimiento «trasciende a la empresa» y tiene que ver con «la importancia de unir esfuerzos entre el mundo académico y el mundo empresarial», una unión que «impulsa la formación del talento, fomenta la innovación y fortalece el tejido productivo».

Además, para González el premio supone «un estímulo para seguir reforzando la alianza con la Universidad de Cantabria, investigando juntos, compartiendo conocimiento y seguir generando oportunidades que enriquezcan a toda la sociedad cántabra».