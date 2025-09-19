Boluda gestionará la mercancía de la terminal de Muriedas tras adquirir el negocio a Transfesa La compañía valenciana se posiciona como la segunda operadora de transporte de cargas a través de tren en España, solo por detrás de Renfe

Viernes, 19 de septiembre 2025

Boluda Corporación Marítima no deja de coger peso en el Puerto de Santander. Tras su desembarco en la estación marítima en 2023 con la terminal de contenedores que ella misma construyó, hace unas semanas pidió formalmente ampliar la adjudicación de una nueva concesión administrativa en el recinto cántabro para ocupar una superficie de 20.386 metros cuadrados, y ahora da un paso más para afianzar la cada vez más estrecha relación con la estación portuaria. Concretamente, porque Boluda Shipping −filial de la misma compañía− acaba de adquirir al Gobierno alemán el negocio ferroviario de Transfesa, una operación por la cual la compañía de transporte marítimo desde ahora también se hará cargo de la logística de la mercancía que llegue a la terminal de Muriedas.

La compra incluye el transporte en la península, servicios para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento y servicios de maniobras y terminales, entre ellas la de Muriedas del Puerto de Santander. Tras llevarse a cabo este movimiento, la naviera valenciana puede presumir de convertirse en el segundo operador de mercancías de España, únicamente por detrás de Renfe.

Según explicó la propia compañía en un comunicado, el movimiento revalida la «estrategia de expansión y sostenibilidad» del grupo, así como su apuesta por la diversificación de negocio «ofreciendo soluciones logísticas sostenibles puerta a puerta, más respetuosas con el medio ambiente fomentando la utilización de los corredores verdes, contribuyendo a la reducción de las emisiones de CO2 y la huella de carbono».

El propio Ignacio Boluda, presidente ejecutivo de Boluda Shipping, explica que «el transporte ferroviario de mercancías se consolida como un medio sostenible y eficiente, situándose en el centro estratégico de nuestra logística intermodal».

A través de su naviera Boluda Lines, actualmente la compañía dispone de un total de 11 líneas marítimas que conectan la península ibérica con el norte de Europa, el archipiélago canario y la costa occidental africana. Asimismo, cuenta con una flota total compuesta por 15 barcos que operan en 33 puertos de 14 países. La compañía proporciona también servicios de logística portuaria en terminales marítimas a través de Boluda Maritime Terminals, en concreto con presencia en un total de nueve terminales tanto en la península ibérica como en las islas Canarias.

