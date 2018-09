Cantabria lidera la subida del coste laboral en el segundo trimestre de 2018 Roberto Ruiz La Comunidad, que alcanza los 2.515,97 euros por trabajador, registra un incremento del 4,3% y se mantiene en la séptima posición JAVIER GANGOITI SANTANDER. Miércoles, 19 septiembre 2018, 07:26

El coste por trabajador en las empresas de Cantabria subió un 4,3% en el segundo trimestre de 2018 en relación al mismo periodo del año anterior. Es el mayor incremento registrado en todas las comunidades autónomas, hasta situarse en 2.515,97 euros, seguida por los aumentos de Navarra (3,1%), Islas Baleares (2,7%) y Galicia (1,9%). Así lo reflejó ayer la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reveló un incremento del 0,7% en toda España, alcanzando una media de 2.602,01 euros por trabajador al mes.

Con el dato trimestral, la Comunidad se mantiene en el séptimo puesto más alto del país en relación a este índice, lejos de los 3.053,58 euros que registra la Comunidad de Madrid, la primera en la lista. Extremadura reflejó el coste más bajo por cada trabajador con 2.148,67 euros, y forma parte del grupo de las únicas regiones que no aumentaron su coste laboral en el segundo trimestre del año junto a Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana.

EXTRANJEROS AFILIADOS Subida más alta Agosto incrementó en 140 el número de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Cantabria. La región suma así 12.730 cotizantes procedentes de otros países, según informó ayer el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El año pasado la Seguridad Social contaba con 11.839 extranjeros inscritos y ahora son un 7,5% más. Un incremento que distingue a Cantabria como la región donde más subieron estos cotizantes.

No es el único dato que Cantabria lidera entre los meses de abril y junio del presente año. El coste salarial (que aglutina todas las percepciones económicas realizadas a los trabajadores tanto en efectivo como en especie) subió un 4% con respecto a ese periodo hasta alcanzar los 1.873,5 euros y establecerse como el sexto dato más alto del España. La Comunidad de Madrid y Extremadura vuelven a situarse a ambos extremos de la lista con 2.324,65 euros y 1.610,56 euros, respectivamente. El informe del INE publicado ayer también arrojó datos sobre los costes no salariales, que en Cantabria se incrementaron en un 5,1% en el segundo trimestre del año, hasta 642,4 euros. En este caso, el dato cántabro sólo fue superado por el incremento del 8% en Aragón.

Más datos que anuncia la encuesta del instituto público. Las empresas de Cantabria sumaron de media 150 horas por empleado al mes, de las que 135,6 fueron pactadas. El resto, 14,8, correspondieron a las no trabajadas. Los asalariados a tiempo completo acumularon 168,7 horas pactadas, 152,1 efectivas y 17 no trabajadas. Por su parte, los empleados con un contrato a tiempo parcial sumaron 88,5 horas pactadas, 77,1 horas efectivas y 7,1 horas no trabajadas.

En España

El coste laboral medio por trabajador y mes en el conjunto de empresas españolas alcanzó 2.602 euros en el segundo trimestre, esto es, 0,7% más que el mismo periodo de 2017. Con este último repunte, el coste por trabajador al mes en España encadena cuatro trimestres consecutivos de subida.

Por su parte, el coste salarial en el último trimestre subió un 0,5% y llegó a los 1.951,8 euros por trabajador al mes. Por último, los gastos no salariales en ese periodo fueron de 650,2 euros, 1,2% más que en el mismo ciclo de 2017.