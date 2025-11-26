El clúster GIRA posiciona a Cantabria en la cadena de valor de las baterías del futuro para el vehículo eléctrico

El Clúster de Automoción de Cantabria (GIRA) participa como socio en el proyecto Batechain, una iniciativa de alcance nacional que busca fortalecer la cadena de ... valor de las baterías para vehículo eléctrico mediante soluciones innovadoras orientadas a la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia industrial. Según explicó este martes el colectivo, con un amplio peso industrial en la región, con un presupuesto total de 1.107.128 euros el proyecto ha captado financiación del Ministerio de Industria y Turismo a través del programa de ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs), destinadas a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en cooperación para responder a retos estratégicos del sector.

Según GIRA, Batechain supone una oportunidad estratégica para Cantabria y para el tejido empresarial asociado al Clúster, al permitir que las empresas de la región avancen en ámbitos clave como la electrificación, la economía circular y la digitalización de procesos industriales (incluyendo pasaporte digital y gemelo digital predictivo con IA). La participación de GIRA asegurará que las compañías cántabras puedan acceder al conocimiento generado, aprovechar las nuevas tecnologías desarrolladas y posicionarse en segmentos de alto valor añadido vinculados a la movilidad eléctrica.

El proyecto aborda de manera conjunta retos críticos para el futuro de la industria automotriz, como la trazabilidad de baterías, el desarrollo de materiales sostenibles, las tecnologías para segunda vida y reciclaje, y la optimización de componentes clave del 'battery pack'. Su ejecución permitirá impulsar la competitividad, modernización y resiliencia de las empresas participantes, y favorecerá la transición hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes.

Batechain está impulsado por un consorcio de organismos que, aparte de Cantabria, tiene presencia en Aragón, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana y La Rioja. Sernauto, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, también participa en la iniciativa. Según GIRA, «la implicación conjunta de estos clústeres permite articular un ecosistema de innovación distribuido en toda España, facilitando la transferencia de soluciones, la colaboración interterritorial y el acceso de pymes industriales a tecnologías críticas para el vehículo eléctrico».

El proyecto cuenta además con la participación de empresas y entidades tecnológicas que desarrollarán componentes, materiales y soluciones digitales vinculadas al ciclo de vida de la batería, generando un impacto directo en la cadena de suministro y el conjunto del ecosistema industrial.