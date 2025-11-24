El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario de Estado norteamericano, Howard Lutnick. EFE

EE UU dice que sólo reducirá los aranceles al aluminio y el acero si Europa se replantea sus normas digitales

Washington y Bruselas continúan negociando sobre la base del acuerdo firmado en julio y la semana que viene mantendrán una reunión en suelo norteamericano

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

El secretario de Estado de Comercio de EE UU, Howard Lutnick, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, mantuvieron un cara a cara este ... lunes en Bruselas, en el marco de la reunión de ministros de la UE de esta área. Encima de la mesa tenían el acuerdo entre Washington y la Comisión firmado en julio sobre los aranceles al acero y el aluminio europeo, que están afectando al sector. Durante su intervención, una vez acabado el encuentro, Lutnick descartó un arancel reducido para el aluminio y el acero y afirmó que EE UU sólo hará concesiones si la UE se replantea relajar su legislación digital, que penaliza a gigantes tecnológicos estadounidenses como Google, Meta y Apple, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la panderetera Conchi García, maestra y guardiana de la música tradicional cántabra
  2. 2

    Herido grave un hombre de 41 años, vecino de Los Corrales, tras un altercado en la zona de vinos de Torrelavega
  3. 3

    Ramis afea la conducta de José Alberto y los árbitros
  4. 4

    Los 40 años de Terminal Sur
  5. 5

    PRC, PSOE y Vox unen sus votos para devolver el Presupuesto al Gobierno
  6. 6

    El frío abandona Cantabria, pero llega una borrasca que activa la alerta por viento y oleaje
  7. 7

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  8. 8

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  9. 9 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander diseña un plan de acción para «atajar» los diez puntos negros de inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes EE UU dice que sólo reducirá los aranceles al aluminio y el acero si Europa se replantea sus normas digitales

EE UU dice que sólo reducirá los aranceles al aluminio y el acero si Europa se replantea sus normas digitales