Cellnex cierra el primer semestre con crecimientos del 16% en ingresos El Consejo ha acordado nombrar a Marco Patuano presidente no ejecutivo de la compañía. Tobias Martinez es el consejero delegado COLPISA Viernes, 27 julio 2018, 10:29

Cellnex Telecom ha presentado los resultados correspondientes al primer semestre de 2018 en base a la nueva normativa contable IFRS16. Los ingresos ascendieron a 439 millones de euros (+16%) y el ebitda alcanzó los 291 millones (+20%). El resultado neto comparable cerró en 15 millones de euros, y sigue recogiendo el efecto de las mayores amortizaciones (+23% vs. el 1S de 2017) y costes financieros (+45% vs. el 1S de 2017) asociados al crecimiento del grupo y la consiguiente ampliación del perímetro. Cabe recordar que Cellnex provisionó en el primer trimestre un total de 55 millones correspondientes al plan voluntario de prejubilaciones y bajas incentivadas acordado en el mes de marzo en Retevisión y Tradia, para el período 2018-2019. Dicha provisión tiene un impacto no recurrente en el resultado del semestre.

Tobias Martinez, Consejero Delegado de Cellnex ha señalado que «como ya se reflejaba en el primer trimestre del ejercicio, los datos cerrados a junio siguen mostrando crecimientos absolutos de dos dígitos en ingresos, ebitda y flujo de caja libre recurrente; reflejo, tanto de la ampliación de perímetro a lo largo de 2017, como de la consistencia del crecimiento orgánico a perímetro constante que sigue firme en el 4% en el número de equipos desplegados en nuestros emplazamientos y en un 3% en relación al ratio de clientes también por emplazamiento. Así mismo destacaría el dato del backlog -ventas futuras contratadas-, que con 16.000 millones de euros sigue reflejando la fortaleza de los fundamentales de la compañía».

Por su parte, Marco Patuano, Presidente de Cellnex, ha manifestado que «los datos de este primer semestre confirman los buenos resultados de la estrategia de crecimiento en la que ha venido trabajando Cellnex desde su salida a Bolsa en 2015 y que han situado a la compañía en una clara posición de liderazgo entre los operadores europeos de infraestructuras de telecomunicaciones. En este sentido, Cellnex cuenta con las capacidades y los recursos necesarios para seguir jugando un papel principal en el proceso de consolidación del sector en Europa y en especial en los seis países en los que ya estamos presentes«.

Líneas de negocio. Principales indicadores del período

Los Servicios de Infraestructuras para operadores de Telecomunicaciones móviles aportaron a los ingresos totales el 65%, con 284 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 30% respecto a junio de 2017.

La actividad de infraestructuras de difusión aportó un 27% de los ingresos con 116 millones de euros.

El negocio centrado en las redes de seguridad y emergencia y soluciones para la gestión inteligente de infraestructuras urbanas (IoT y Smart cities) aportó un 9% de los ingresos, con 38 millones de euros.

A 30 de junio, el 47% de los ingresos y un 56% del ebitda se generan fuera del mercado español. Italia es el segundo mercado más importante con un 29% de los ingresos. A 30 de junio de 2018, Cellnex contaba con un total de 22.035 emplazamientos (8.179 en España, 8.018 en Italia y 5.838 en Holanda, Francia, Reino Unido y Suiza), a los que se suman 1.416 nodos (DAS y Small Cells).

En cuanto a DAS y Small Cells cabe destacar que el número de emplazamientos ha crecido un +20% respecto del primer semestre de 2017.

El crecimiento orgánico de los puntos de presencia en los emplazamientos a perímetro constante se situó en un +4% en relación al mismo periodo de 2017, mientras que el ratio de clientes por emplazamiento (excluyendo los cambios en el perímetro) creció un +3%.

El total de inversiones en los primeros seis meses de 2018 alcanzó los 247 millones de euros, en su mayoría destinados a inversiones vinculadas a generación de nuevos ingresos y mejoras en la eficiencia, y al mantenimiento de la capacidad instalada.

Deuda

Cellnex cerró el primer semestre de 2018 con una estructura de deuda estable, a largo plazo, con una vida media de 5,9 años, un coste medio aproximado del 2,2% (deuda dispuesta), y en un 82% referenciada a tipo fijo (bonos y deuda bancaria).

La deuda neta del Grupo a 30 de junio, en base a la normativa IFRS16, alcanzaba los 2.800 millones de euros frente a los 2.652 (IFRS16) millones a cierre de 2017, lo que equivale a un ratio deuda neta/EBITDA del 4.8x. Asimismo, Cellnex cuenta –a cierre de período– con acceso a liquidez inmediata (tesorería y deuda no dispuesta) por un importe de 1.750 millones de euros aproximadamente.

Cellnex ha renovado un préstamo por 500 millones bajo la modalidad de una línea de crédito «verde», que tiene un vencimiento en 2023, con un tipo de interés parcialmente referenciado a la evolución del rating de sostenibilidad ESG (Environmental, Social & Governance) de Sustainalytics. Sustainalytics es un proveedor global de investigación y calificación ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) para inversores de todo el mundo.

Las emisiones de Cellnex Telecom mantienen el rating «investment grade» (grado de inversión) de Fitch (BBB-) con outlook negativo, confirmado por la propia agencia en septiembre. A su vez, S&P mantiene el rating BB+ con outlook estable confirmado por la propia agencia este mes de junio.